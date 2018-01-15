Индекс РТС прибавит утром 0,4%

Российский рынок акций после небольшого снижения утром в пятницу быстро вернулся к росту, и по итогам торговой сессии индекс РТС прибавил 1%, а индекс ММВБ – 0,7%. С начала года индексы поднялись на 9% и 7,2% соответственно. Высокие цены на нефть и общее восходящее движение мировых рынков способствуют росту котировок российских компаний. В пятницу лучшую динамику показал ЛУКОЙЛ – его бумаги подорожали на 6% после объявления о том, что совет директоров одобрил инициативу менеджмента по обратному выкупу акций и погашению части квазиказначейских акций. Нефтяные цены в пятницу днем отступили от максимумов, достигнутых в предыдущую торговую сессию. Опасения, что США могут не продлить режим снятия санкций с Ирана на очередные три месяца, оказались напрасными. Однако к вечеру нефть вновь подорожала и продолжает понемногу дорожать сегодня.

Европейские рынки завершили неделю в плюсе, а евро заметно укрепился к доллару США на новостях о том, что альянс ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель достиг предварительного соглашения с Социал-демократической партией Германии о создании правящей коалиции в парламенте, что должно положить конец трехмесячным дебатам о формировании правительства. Американский рынок вновь завершил торговую сессию на исторических максимумах. Как показали опубликованные в пятницу данные, потребительская инфляция в США в декабре 2017 г. составила 2,1%, то есть оказалась в рамках ожиданий рынка. При этом базовая инфляция превысила консенсус-прогноз на 0,1 п.п. и достигла 1,8%, что все же ниже целевого уровня ФРС. Тем не менее опасения, что инфляция замедлилась, появившиеся после того, как в четверг вышла слабая статистика по ИЦП, не оправдались.

Таким образом, пока нет повода, чтобы ФРС корректировала свой план трижды повысить ставку в 2018 г. Розничные продажи в декабре в целом оказались немного лучше ожиданий, а данные за ноябрь были пересмотрены вверх, что свидетельствует о хорошем состоянии экономики и потребительского спроса.

Азиатские рынки начали неделю ростом. Рынок США сегодня закрыт по случаю Дня Мартина Лютера Кинга, поэтому фьючерс на индекс S&P не торгуется. Цены фьючерса Brent вплотную приблизились к 70 долл./барр. Российский рынок сегодня продолжит расти, мы ожидаем, что индекс РТС прибавит утром 0,4%.