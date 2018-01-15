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"Лукойл" погасит 100 млн казначейских акций: позитивный сюрприз для рынка


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
ЛУКОЙЛ объявил в пятницу, что планирует погасить 100 млн казначейских акций из 141 млн акций на своем балансе, а оставшиеся акции использовать для новой программы мотивации менеджмента.

Кроме того, компания не исключает обратного выкупа на сумму $2-3 млрд в следующие 5 лет. Погашение состоится в 2018 году.

Это долгожданная новость и ПОЗИТИВНЫЙ сюрприз для рынка - акции компании взлетели примерно на 6% в пятницу в продолжение ралли на фоне роста цен на нефть, наблюдаемого в первые две недели нового года (около +20% с начала года).

Напомним, что у ЛУКОЙЛа значительная доля казначейских акций (16,6% на конец 3К17 или 141 млн акций), основная часть которых была аккумулирована много лет назад. Это вызывало вечный вопрос - что компания планирует делать с такой большой долей, и ЛУКОЙЛ в прошлом рассматривал вариант размещения части этих казначейских акций в Гонконге, но отложил эту идею.

Погашение 70% казначейских акций, возможно, лучший вариант для миноритариев ЛУКОЙЛа по нескольким причинам. Во-первых, оно увеличивает шансы на повышение веса ЛУКОЙЛа в индексе MSCI в результате нового пересмотра из-за роста доли акций в свободном обращении - по нашим оценкам, погашение повысит эту долю до 56% с текущих 49%, а доля казначейских акций снизится до 5,3% против текущего значения 16,6%.

Во-вторых, это снимает риск навеса акций в случае, если компания (гипотетически) решила бы продать эти акции на рынок через SPO или ускоренное формирование книги заявок.

В-третьих, этот шаг означает существенное улучшение в корпоративном управлении ЛУКОЙЛа, показывая, что компании небезразличны опасения инвесторов. Таким образом, это объясняет оптимизм рынка в пятницу. Мы не учитывали казначейские акции ЛУКОЙЛа и не включали их в число акций при расчете коэффициентов на акцию, мультипликаторов оценки (рыночной капитализации) и конечной целевой цены, которая представляется собой комбинацию оценки по мультипликаторам EV/EBITDA и EV/DACF и оценки по DCF.

В связи с этим новость никак не влияет на нашу текущую оценку и целевую цену, но, несомненно, она позитивна для акций ЛУКОЙЛа с точки зрения восприятия.

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