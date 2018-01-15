Котировки российских евробондов на этой неделе могут снизиться лишь немного

После выхода статистики в США доходность базового актива значительно выросла, но российские бумаги оставили это движение практически без внимания. Впрочем, еще до закрытия торгов доходность UST10 растеряла весь свой прирост. Цены на нефть поднялись лишь вечером и не успели поддержать котировки российских бумаг. Таким образом, в пятницу суверенные евробонды РФ завершили день без ценовых изменений, как и бумаги других развивающихся рынков.

За неделю же российские суверенные еврооблигации заметно подешевели: на дальнем участке кривой потери составили 1,3–1,4 п.п., а среднесрочные выпуски просели на 0,5–0,8 п.п. от номинала, доходности при этом выросли в среднем на 8 б.п., так как доходность UST10 прибавила 7 б.п.

Повышение нефтяных котировок за неделю на 3% до 69,8 долл./барр. не способствовало дальнейшему сужению спредов после их значительного сокращения неделей ранее.

На наш взгляд, в ближайшее время мы ожидаем небольшого расширения спредов, но в то же время мы не видим факторов, которые могли бы привести к дальнейшему значительному росту доходности UST10 на этой неделе. В связи с этим котировки российских евробондов на этой неделе могут лишь немного снизиться. Пятилетний CDS-спред России в пятницу вновь сузился – на 1 б.п. до 110 б.п., а за неделю его падение составило 6 б.п., в результате был достигнут новый минимум с 2008 г.