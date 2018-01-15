Хоть в пятницу был небольшой спад, но в целом стремление к росту остаётся. Brent имеет все шансы пробить отметку в 70$ и укрепиться на ней. Курс на сегодня составляет 69,86$ за баррель. Решающим фактором цены по-прежнему остаётся соглашение ОПЕК+. Информацию об увеличении числа активных буровых установок по добыче нефти в США и Канаде рынок практически проигнорировал.

Российская валюта продолжает позитивно реагировать на рост цены нефти Brent и продолжает свое укрепление. Сегодняшний курс 56,60 рублей за доллар. Тенденция к укреплению пока сохраняется.

Надежда дойти до 55 рублей за доллар по-прежнему сохраняется. Скупка валюты Минфином на рекордные 15,1 млрд. рублей в день пока не влияют на российскую валюту.



