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Рубль остается лишенным драйверов


Рынки / Валюта
Евстифеев Владимир
Владимир Евстифеев
начальник аналитического управления банка "Зенит"
 
Поведение рубля сейчас во многом определяется бюджетным правилом, не позволяющим ему всецело реагировать на повышение нефтяных котировок.

На самом нефтяном рынке, который захлестнуло очередной волной оптимизма, сохраняется интрига: продлит ли ОПЕК+ свое соглашение в середине года при высоких ценах на нефть? Пока этот вопрос риторический, поскольку волатильность рынка высока, равно как и неоднозначна реакция инвесторов на отраслевые данные США.

Начало налогового периода в РФ, который в январе сократит сейчас избыточную ликвидность банков на 1.4 трлн руб., вряд ли вызовет реакцию у российской валюты. Значительную часть предложения валюты экспортеров, например, более половины размера январского НДПИ, абсорбирует Минфин в рамках своих покупок. В этих условиях рубль может рассчитывать лишь на мимолетный интерес керри-трейдеров, особенно после неудавшегося шторма на рынке госдолга США.

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