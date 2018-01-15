Рубль остается лишенным драйверов

На самом нефтяном рынке, который захлестнуло очередной волной оптимизма, сохраняется интрига: продлит ли ОПЕК+ свое соглашение в середине года при высоких ценах на нефть? Пока этот вопрос риторический, поскольку волатильность рынка высока, равно как и неоднозначна реакция инвесторов на отраслевые данные США.

Начало налогового периода в РФ, который в январе сократит сейчас избыточную ликвидность банков на 1.4 трлн руб., вряд ли вызовет реакцию у российской валюты. Значительную часть предложения валюты экспортеров, например, более половины размера январского НДПИ, абсорбирует Минфин в рамках своих покупок. В этих условиях рубль может рассчитывать лишь на мимолетный интерес керри-трейдеров, особенно после неудавшегося шторма на рынке госдолга США.