Открытие рынка ожидается на отметках 2260-2265 пунктов по индексу Мосбиржи

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в текущем моменте в районе отметки $70 за баррель в ожидании публикации данных отраслевой статистики, которые на этой неделе выйдут с задержкой из-за нерабочего дня в США в минувший понедельник. В фокусе внимания участников рынка также находится ожидающаяся в четверг публикация ежемесячного «нефтяного» доклада ОПЕК, а также предстоящее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Омане 21-22 января, на котором могут обсуждаться вопросы стратегии выхода из действующего соглашения стран ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют сдержанную позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2260-2265 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая увидеть колебания этого фондового индикатора вблизи достигнутых уровней под влиянием перманентных сдвигов внешнего фона и поступающих новостей.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник просели при оборотах торгов на 18% ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0,12%, а наибольшее негативное влияние на него оказало снижение котировок акций в секторе «Финансы» Standard Chartered (-2%), HSBC (-0,9%), London Stock Exchange Group (-0,7%). Французский индекс CAC (-0,13%) снизился на фоне падения в цене акций холдинга Kering (-1,8%) и производителя и поставщика автомобильных комплектующих и запасных частей Valeo (-1,1%). Немецкий индикатор DAX (-0,34%) понес потери из-за снижения котировок акций авиаперевозчика Deutsche Lufthansa (-4,2%), производителя шин и автокомпонентов. Continental (-1,2%), а также таких компаний, как BASF (-0,8%) и SAP(-0.7%).

Фондовый рынок США в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником – Днем Мартина Лютера Кинга. Среди публикующихся на этой неделе в США данных макроэкономической статистики стоит выделить показатели по промышленному производству и потребительским настроениям в США. Добавит волатильности американскому фондовому рынку набирающий интенсивность сезон корпоративной квартальной отчетности. До конца недели свои финансовые результаты инвесторам представят Citigroup, Bank of America,Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Morgan Stanley, IBM, American Express, Schlumberger и ряд других компаний. Стоит также отметить, что на этой неделе истекает крайний срок для принятия Конгрессом США решения о продлении финансирования правительства США.

Рынок акций РФ в понедельник незначительно снизился. Индекс МосБиржи опустился на 0,04% при оборотах торгов примерно на 10% ниже среднемесячных. При этом наибольшее негативное влияние на него оказало падение котировок акций Лукойла (-0,8%) и Газпрома (-0,7%). Сдержало понижение индекса МосБиржи повышение в цене акций Новатэка (+1,7%) и Норникеля (+1,3%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих сегодня российских событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, стоит выделить начинающий работу Гайдаровский форум. Из числа российских корпоративных событий стоит выделить запланированную публикацию операционных результатов Полюса за IV квартал и весь 2017 год.