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ЦБ не мешает ставкам двигаться вниз; внешние факторы по-прежнему благоволят рублю


Рынки
Юрий Кравченко
Юрий Кравченко
старший аналитик ИК "Велес Капитал"
 
Стоимость ликвидности на рынке межбанковского кредитования продолжает снижаться, несмотря на старт январского налогового периода.

С конца декабря индикативная ставка MosPrime o/n потеряла уже 60 б.п. и с началом нового года держится ниже уровня ключевой ставки ЦБ. Остатки банковской ликвидности на корсчетах у регулятора три последних дня держатся на рекордных уровнях в 2,8 трлн руб. В подобных условиях аукционы РЕПО Федерального казначейства в понедельник остались без внимания участников. Тем не менее, с прошлого вторника Банк России больше не проводил депозитных операций «тонкой настройки», ограничившись абсорбированием ликвидности в рамках недельного аукциона. На сегодняшнем аукционе банки вероятно пролонгируют 1,8 трлн руб., размещенных неделей ранее на депозитах в ЦБ, хотя регулятор по всей видимости попытается абсорбировать более 2 трлн руб.

Внешние факторы по-прежнему благоволят отечественной валюте. Уже в утренние часы цена на нефть марки Brent тестировала отметку в 70 долл. за баррель, что позволило рублю укрепляться в ходе торгов до 56,27 против доллара. В последующие часы нефтяные котировки отступали от психологического рубежа в 70 долл., однако поддержку рублю оказывал провал американской валюты на внешних площадках, где индекс доллара обновил минимумы с января 2015 года.


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