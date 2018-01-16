Индекс РТС на открытии прибавит 0,2%

Нефтяные цены по-прежнему вблизи трехлетних максимумов, вчера нефть Brent завершила день на отметке 70 долл./барр. Словесные интервенции представителей стран-членов ОПЕК о приверженности политике ограничения добычи, а также возможность введения санкций США в отношении Ирана – факторы, которые пока поддерживают нефтяные котировки.

Европейские индексы немного снизились. Продолжающееся укрепление евро к большинству валют не способствовало росту рынков. Инвесторы ожидают, что ЕЦБ в этом году начнет проводить более жесткую монетарную политику. Как заявил вчера член управляющего совета банка Ардо Хансен, до лета регулятор должен определиться с дальнейшими действиями. По мнению Хансена, если программа выкупа активов будет завершена после сентября, это не вызовет проблем. Решение Банка Германии включить в состав международных резервов юань также поспособствовало вчерашнему ослаблению доллара. Курс евро к доллару находится сейчас на максимальных за три года уровнях.

Американские биржи вчера были закрыты по случаю праздника. На этой неделе ожидается не так много важной статистики, наибольший интерес представляют данные по промпроизводству в США за декабрь, которые публикуются завтра, и данные по ВВП Китая за 4 кв., выход которых ожидается в четверг. Азиатские фондовые индексы сегодня продолжают двигаться вверх, фьючерс на S&P заметно подорожал и обещает рост рынков сегодня. Цены фьючерса Brent остаются в районе 70 долл./барр.

Российский рынок сегодня начнет день в небольшом плюсе, мы ожидаем роста индекса РТС на 0,2% при открытии торгов.