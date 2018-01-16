ЦБ провел аукцион по размещению нового выпуска КОБР

Основные параметры выпуска остались неизменными, срок обращения бумаг равен трем месяцам, купон – ключевой ставке на каждый день обращения. Предыдущие размещения (кроме пилотного первого выпуска) были относительно неудачными, поскольку ЦБ так и не удалось разместить весь предлагаемый объем, но сегодняшний аукцион можно считать вполне успешным, было размещено облигаций на 201,8 млрд руб. Для роста спроса мы видим сразу несколько причин. Во-первых, завтра погашается второй выпуск КОБР, это обеспечит поступление в банковскую систему 226 млрд руб.

Во-вторых, навес избыточной ликвидности в банковской системе сейчас высок, часть средств вполне может быть размещена в КОБР. К тому же ожидаемый рост интервенций Минфина в этом году обеспечит дополнительный приток ликвидности в банковскую систему, даже если в первой половине года бюджет будет исполняться с профицитом.

В-третьих, с начала года ставки на межбанковском рынке держатся существенно ниже ключевой ставки, так что КОБР и с точки зрения доходности могут оказаться вполне привлекательными. Кроме того, следует отметить, что эффект конца года, когда растет спрос на ликвидность, и который как раз и препятствовал размещению средств в КОБР, сошел на нет.

Все это обеспечило уверенный спрос на сегодняшнем аукционе по размещению КОБР 5-ой серии.