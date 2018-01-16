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Коррекция в нефти может привести к снижению котировок российских еврооблигаций


Облигации / Рынки
Силуэт
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
В связи с выходным днем в США торговая активность на рынке евробондов в понедельник отсутствовала, и российские бумаги – как суверенные, так и корпоративные, – начали неделю без ценовых изменений.

Доходность на дальнем конце суверенной кривой составляет 4,9%. Спреды суверенных бумаг сузились с начала года в среднем на 15 б.п., чему способствовало ралли на нефтяном рынке, и сейчас цены на нефть продолжают держаться вблизи уровня 70 долл./барр.

В краткосрочной перспективе доходность базового актива вряд ли продолжит расти, и, на наш взгляд, она не будет оказывать значительного давления на российские бумаги. Хотя спрос на активы развивающихся рынков пока остается высоким, в случае коррекции на нефтяном рынке мы ожидаем расширения спредов в пределах 5–10 б.п. и считаем умеренное падение котировок в ближайшее время наиболее вероятным сценарием.

Сегодня внешний фон скорее нейтральный: доходность UST10 утром незначительно снизилась, а цены на нефть практически растеряли весь прирост, аккумулированный накануне. Азиатские рынки сейчас преимущественно показывают положительную динамку, фьючерсы на американские индексы растут.

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