Семь причин роста евро

При этом евро стало одной из самых удачных торговых идей 2017 года, укрепившись на 14% против доллара США и на 3,7% против британского фунта стерлингов. Мы полагаем, что евро продолжит рост против доллара, исходя из следующих семи причин:

1. Европейский центральный банк в 2018 году обозначит контуры новой монетарной политики. Судя по заявлениям представителей ЕЦБ, европейский финансовый регулятор в новом году будет более самодостаточным, меньше осторожничать, оглядываться на ФРС США и будет способен, на наш взгляд, дать более четкие ориентиры рынку относительно сроков повышения процентной ставки. Скорее всего, это не произойдет в 2018 году, однако, ЕЦБ, по всей видимости, может более подробно разъяснить преимущества более жесткой монетарной политики для экономики еврозоны на стадии выхода из кризиса.

2. Аналитики ждут роста экономики еврозоны. Согласно консенсус-прогноза агентства Bloomberg, проведенного среди аналитиков и экономистов крупнейших инвестиционных банков Европы показал, что они ждут роста. Согласно опроса, по итогам 2017 года еврозона покажет рост ВВП на 2,4%, что станет максимальными темпами роста за последние 10 лет. Эксперты ожидают, что по итогам 2017 года в Германии, Испании и Франции ВВП вырастет на 2% в каждой из стран. Оптимистичные ожидания роста в еврозоне могут стать положительным ориентиром для евро.

3. Политический кризис в Германии может успешно разрешиться. На днях немецкие СМИ сообщили, что крупнейшие партии ФРГ – партия христианских демократов Ангелы Меркель и социал-демократическая партия (СДПГ) могут начать переговоры о создании широкой коалиции, что позволит Меркель «легитимизировать» свой пост канцлера ФРГ (сейчас она является исполняющей обязанности канцлера). Разрешение политического кризиса станет благоприятным для экономики Германии и для ее имиджа в Европе, что может благоприятно сказаться на курсе евро к доллару.

4. Последствия каталонского кризиса преодолены. С момента оглашения итогов выборов в парламент мятежной Каталонии и до сегодняшнего дня евро укрепилось почти на 3%. Похоже, что несмотря на победу сторонников независимости Каталонии на парламентских выборах этот регион всерьез не готов принимать какие-либо меры по отделению от Испании, кроме того, в Каталонии много сторонников Евросоюза. В настоящее время испанско-каталонский кризис можно считать разрешенным, да и ранее этот кризис не помешал росту евро к доллару в 2017 году.

5. Инфляция в еврозоне, скорее всего, совпадет с ожиданиями рынка. 17 января в еврозоне будут опубликованы данные по индексу потребительских цен за декабрь. Рынок ожидает, что инфляция в декабре вырастет на 1,4% в годовом исчислении, точно так же, как и в ноябре. Если статистика не преподнесет неожиданных негативных сюрпризов в виде более медленных темпов инфляции, чем ожидалось, то евро может отреагировать ростом.

6. Геополитический фон не благоприятствует росту доллара США. В начале января президент США Трамп опять умудрился обострить отношения с Китаем, пригрозив торговыми барьерами для китайских товаров, после чего по валютным биржам мира поползли слухи (впоследствии не подтвержденные китайскими властями) якобы о намерениях КНР избавиться от государственных облигаций США. Кроме того, напряженность вокруг Корейского полуострова пока не ушла в прошлое. Доллар на таком фоне нервничает, а у «конкурентов», прежде всего, у евро, есть шанс для роста.

7. Ближайшая цель по паре EUR/USD – 1,24 долл./евро. Мы ожидаем, что пара «евро-доллар» краткосрочно будет находиться в коридоре 1,21-1,24 долл./евро. Если пара закрепится выше уровня 1,22 долл./евро, то путь на 1,24, по нашему мнению, будет открыт в ближайшее время.