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Ралли единой европейской валюты приостановилось


Рынки
Денис Давыдов
Денис Давыдов
аналитик Nordea Bank
 
Евро сбавляет обороты, ралли единой европейской валюты приостановилось.

Похоже, что участники рынка решили взять паузу для оценки дальнейших шагов. Несмотря на то, что накануне глава Банка Эстонии и член Управляющего совета ЕЦБ г-н Ханссон, в комментариях отметил, что еврорегулятор может полностью свернуть программу QE после сентября, евро не спешит брать новые высоты. Для того чтобы понять действительно ли ЕЦБ превратился в «ястреба» потребуются большие подтверждения, которыми могут выступить данные по инфляции и возможные дополнительные сигналы по итогам предстоящего заседания ЕЦБ (25/01). Локально основными темами для рынка будут выступать статистика по инфляции в ЕС за декабрь и "fiscal cliff" в США, а также комментарии представителей ЕЦБ и ФРС. EURUSD краткосрочно 1.215-1.235.

Рубль сохраняет привлекательность наряду с прочими ЕМ валютами на достаточно благоприятном фоне в отношении рисковых активов. Помимо этого на стороне российской валюты остаются высокие нефтяные цены и стартовавший период налоговых платежей. Вместе с тем, полагаем, что потенциал укрепления рубля на текущий момент практически полностью реализован. Краткосрочный ориентир по USDRUB 56.2-56.8.

Денежный рынок

Ситуация на денежном рынке остается комфортной. Совокупный объем ликвидности в системе ~ 4,7 млрд. руб. Краткосрочные рублевые ставки сохраняют уровни 6.8-7.2%.

Сегодня регулятор провел размещение КОБР. При предложении в 300 млрд. руб., размещение составило 202 млрд. руб. Наиболее удачное размещение в сравнении с концом прошлого года может быть объяснено тем, что доходность 7,98%, наряду с ситуацией с рублевой ликвидностью и ожиданиями по ключевой ставке, сформировали большую привлекательность по отношению к депозитам ЦБ. На сегодня также запланирован аукцион депо с ЦБ на 2,8 трлн. руб. Краткосрочные ставки по мере приближения пика налоговых платежей могут стабилизироваться у верней границы обозначенного выше диапазона. Среднесрочные ставки стабильны.

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