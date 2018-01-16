Ралли единой европейской валюты приостановилось

Похоже, что участники рынка решили взять паузу для оценки дальнейших шагов. Несмотря на то, что накануне глава Банка Эстонии и член Управляющего совета ЕЦБ г-н Ханссон, в комментариях отметил, что еврорегулятор может полностью свернуть программу QE после сентября, евро не спешит брать новые высоты. Для того чтобы понять действительно ли ЕЦБ превратился в «ястреба» потребуются большие подтверждения, которыми могут выступить данные по инфляции и возможные дополнительные сигналы по итогам предстоящего заседания ЕЦБ (25/01). Локально основными темами для рынка будут выступать статистика по инфляции в ЕС за декабрь и "fiscal cliff" в США, а также комментарии представителей ЕЦБ и ФРС. EURUSD краткосрочно 1.215-1.235.

Рубль сохраняет привлекательность наряду с прочими ЕМ валютами на достаточно благоприятном фоне в отношении рисковых активов. Помимо этого на стороне российской валюты остаются высокие нефтяные цены и стартовавший период налоговых платежей. Вместе с тем, полагаем, что потенциал укрепления рубля на текущий момент практически полностью реализован. Краткосрочный ориентир по USDRUB 56.2-56.8.

Денежный рынок

Ситуация на денежном рынке остается комфортной. Совокупный объем ликвидности в системе ~ 4,7 млрд. руб. Краткосрочные рублевые ставки сохраняют уровни 6.8-7.2%.

Сегодня регулятор провел размещение КОБР. При предложении в 300 млрд. руб., размещение составило 202 млрд. руб. Наиболее удачное размещение в сравнении с концом прошлого года может быть объяснено тем, что доходность 7,98%, наряду с ситуацией с рублевой ликвидностью и ожиданиями по ключевой ставке, сформировали большую привлекательность по отношению к депозитам ЦБ. На сегодня также запланирован аукцион депо с ЦБ на 2,8 трлн. руб. Краткосрочные ставки по мере приближения пика налоговых платежей могут стабилизироваться у верней границы обозначенного выше диапазона. Среднесрочные ставки стабильны.