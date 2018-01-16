Рекомендуем инвесторам для получения двузначной доходности до 30% портфеля разместить в фонды акций

Индексу МосБиржи удалось не только вырасти более чем на 7% - до 2262,4 пунктов, но и отыграть потери конца года и выйти в плюс по сравнению с концом 2016 г. Рост происходил на фоне общего оптимизма, царящего на мировых финансовых площадках, который обернулся притоком денежных средств как на развитые, так и на развивающиеся рынки.

Традиционную поддержку российскому рынку оказали нефтяные котировки – нефть эталонной марки Brent на прошлой неделе приблизились вплотную к психологической отметке в $70 за баррель, прибавив с начала года 4,3%. Исходя из отчета EIA, запасы нефти в США в очередной раз снизились на 4,948 млн барр., опередив прогнозы. Кроме того, согласно оперативным данным, добыча нефти в США неожиданно снизилась в начале года. Эти факторы, а также возможное усиление санкций в отношении Ирана и падение добычи в Венесуэле привели к уверенному подъему цен на "черное золото". На этом фоне на российском рынке опережающую динамику показали акции нефтегазового сектора, заметно отставшие в последние недели минувшего года от цен на нефть. Впрочем, в нашем понимании большинство из этих факторов являются краткосрочными, и в долгосрочной перспективе цены на нефть вернутся в диапазон $60-65 за баррель.

Курс рубля вырос по отношению к доллару на 0,6% - до 56,65 руб./$ в основном как ответ на ослабление американской валюты на глобальном рынке. С начала 2018 г. доллар потерял порядка 2% против корзины мировых валют.

По различным оценкам, налоговая реформа главы Белого дома Дональда Трампа может привести к репатриации $400 млрд в США, что, в свою очередь, вызовет резкое укрепление курса доллара, но пока этого не происходит.

По оценкам экспертов, в 2018 г. прибыли российских компаний могут вырасти на 10-15%. Пи сохранении текущей рыночной ситуации можно ожидать роста рынка акций на те самые 10-15% плюс порядка 5% инвестор может получить в качестве дивидендов. Таким образом, совокупная доходность рынка акций в базовом сценарии может составить 15-20%. Учитывая ожидаемую доходность фондов облигаций на уровне 7-8%, мы рекомендуем инвесторам для получения двузначной доходности (не менее 10%) до 30% портфеля разместить в фонды акций.



