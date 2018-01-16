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Рекомендуем инвесторам для получения двузначной доходности до 30% портфеля разместить в фонды акций


Рынки
Владимир Веденеев
Владимир Веденеев
начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал"
 
Январь начался для российского фондового рынка более чем позитивно.

Индексу МосБиржи удалось не только вырасти более чем на 7% - до 2262,4 пунктов, но и отыграть потери конца года и выйти в плюс по сравнению с концом 2016 г. Рост происходил на фоне общего оптимизма, царящего на мировых финансовых площадках, который обернулся притоком денежных средств как на развитые, так и на развивающиеся рынки. 

Традиционную поддержку российскому рынку оказали нефтяные котировки – нефть эталонной марки Brent на прошлой неделе приблизились вплотную к психологической отметке в $70 за баррель, прибавив с начала года 4,3%. Исходя из отчета EIA, запасы нефти в США в очередной раз снизились на 4,948 млн барр., опередив прогнозы. Кроме того, согласно оперативным данным, добыча нефти в США неожиданно снизилась в начале года. Эти факторы, а также возможное усиление санкций в отношении Ирана и падение добычи в Венесуэле привели к уверенному подъему цен на "черное золото". На этом фоне на российском рынке опережающую динамику показали акции нефтегазового сектора, заметно отставшие в последние недели минувшего года от цен на нефть. Впрочем, в нашем понимании большинство из этих факторов являются краткосрочными, и в долгосрочной перспективе цены на нефть вернутся в диапазон $60-65 за баррель. 

Курс рубля вырос по отношению к доллару на 0,6% - до 56,65 руб./$ в основном как ответ на ослабление американской валюты на глобальном рынке. С начала 2018 г. доллар потерял порядка 2% против корзины мировых валют. 

По различным оценкам, налоговая реформа главы Белого дома Дональда Трампа может привести к репатриации $400 млрд в США, что, в свою очередь, вызовет резкое укрепление курса доллара, но пока этого не происходит. 

По оценкам экспертов, в 2018 г. прибыли российских компаний могут вырасти на 10-15%. Пи сохранении текущей рыночной ситуации можно ожидать роста рынка акций на те самые 10-15% плюс порядка 5% инвестор может получить в качестве дивидендов. Таким образом, совокупная доходность рынка акций в базовом сценарии может составить 15-20%. Учитывая ожидаемую доходность фондов облигаций на уровне 7-8%, мы рекомендуем инвесторам для получения двузначной доходности (не менее 10%) до 30% портфеля разместить в фонды акций.


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