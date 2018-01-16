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Котировки золота сегодня не выйдут из диапазона $1335-1340 за унцию


Commodities / Рынки
#Михаил Шейбе
Михаил Шейбе
стратег Sberbank Investment Research
 
Рынок золота стабилизировался на фоне замедления резкого роста евро против доллара.

Вчера утром желтый металл подскочил в цене на $7,5 за унцию, поднявшись практически до отметки $1 345 за унцию, а затем котировки начали отступать к нижней границе диапазона $1 340-1 345 за унцию.

Причиной этого умеренного снижения по большей части стало замедление ралли по паре EUR/USD (которое помогло ценам на золото подняться до текущих максимумов), поскольку инвесторы перестали учитывать в котировках перспективы сворачивания программы количественного смягчения ЕЦБ на фоне позитивных макроэкономических данных в этом году.

Комментарии представителя ЕЦБ Ардо Ханссона о том, регулятор действительно может завершить программу монетарного стимулирования после сентября текущего года, не привели к дальнейшему укреплению евро.

Сегодняшний календарь также не богат на события. В США в 16:30 мск выйдет индекс производственной активности в штате Нью-Йорк.

Наши аналитики по валютному рынку в сегодняшнем обзоре FХ Beat отмечают, что доллар сегодня может взять паузу после недавнего укрепления, а пара EUR/USD может удержаться в пределах 1,22-1,2250. Это напрямую коррелирует с ценами на золото в диапазоне $1 335-1 340, где, на наш взгляд, котировки драгметалла и останутся до конца сегодняшней сессии.

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