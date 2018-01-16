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На российском фондовом рынке появились признаки коррекции


Рынки
Василий Олейник
Василий Олейник
эксперт ИХ "Финам"
 
Пока инвестиционные настроения на фондовых рынках развитых стран остаются крайне оптимистичными, на российских биржевых площадках сегодня появились первые признаки коррекции.

Накануне в Америке был праздник, поэтому биржи были закрыты, зато сегодня на премаркете фьючерсы на основные биржевые индексы США вновь установили новые рекорды. Фьючерc на флагманский американский индекс SP500 впервые в истории превысил отметку 2800 пунктов, а фьючерс на старейший промышленный индекс DJI протестировал отметку 26000 пунктов. 

В Европе сегодня всё так же в зелёном цвете, хотя темпы роста индексов весьма скромные, в пределах 0.5%. Выделяется лишь биржевой индекс Германии, он сегодня взлетел на 1% благодаря снижению европейской валюты на 0.5%. 

Российский рублёвый индекс ММВБ сегодня в первой половине дня упал на 1.2%, до 2233 пунктов, при этом валютный индекс РТС потерял почти 1.5%, опустившись до 1245 пунктов. Сегодняшняя слабость российского фондового рынка связана с резким ухудшением ситуации на рынке сырья, а также с опасениями новых, более жёстких санкций против РФ, которые США планируют анонсировать 29-го января. К тому же, стоит учитывать тот факт, что за первые две торговые недели текущего года российский индекс РТС показал самый бурный рост в мире.

Из отдельных российских историй сегодня стоит выделить акции ГМК, они падают почти на 2.5% на фоне падения цен на никель на 4%. После рекордного роста продолжают сегодня падать акции Лукойла и Северстали, сегодня они снижаются ещё на 2%. Котировки акций Роснефти и Мосбиржи показывают снижение на 1.5%. Акции Аэрофлота вновь в аутсайдерах, сегодня по ним резкая просадка на 3.5%, до 140 рублей за акцию. Практически все российские металлурги сегодня падают на 1.5%, а сектор электроэнергетики показывает снижение в пределах 1%.

Техническая картина по российскому рублёвому индексу ММВБ начинает намекать на первые признаки разворота и будущую коррекцию. Индексу практически удалось достичь исторических максимумов, которые были установлены около года назад, и теперь от тех же отметок начались продажи. Ближайший уровень поддержки и ближайшие цели коррекции находятся на отметке 2160 пунктов, т.е. почти на 100 пунктов ниже годового максимума.

На рынке сырьевых активов сегодня всё в красном цвете. Наибольшие потери несёт индекс промышленных металлов, падающий почти на 2%. Цены на никель теряют почти 4%. Цена тройской унции золота снижается на 0.5%, торгуясь вблизи 1335$. Фьючерсы на нефть также сегодня корректируются от годовых максимумов. Нефть марки Brent вблизи отметки 69.3$, при этом нефть марки WTI в районе 63.85$ за баррель, потери почти 1.5%. В ценах на «чёрное золото» созревают все предпосылки для коррекции. Огромное количество открытых спекулятивных позиций и послужило драйвером для роста, а главным поводом для их закрытия стали геополитические риски на ближнем востоке и аномально холодная зима в США.На глобальном валютном сегодня впервые за долгое время начал расти американский доллар. Индекс доллара от 90 пунктов поднялся сегодня на 0.5%, до 90.5. Ключевая валютная пара евро/доллар сегодня снижается на 0.45%, до 1.22. 

На рынке криптовалют сегодня настоящий обвал, хотя таких было уже много. Практически все криптовалюты падают сегодня на 20-30% на фоне серьёзного ужесточения режима их обращения в Китае и Южной Корее. Власти этих стран намерены вообще запретить все транзакции в криптовалютах. 

Российский рубль в паре с долларом сегодня показывает незначительное снижение на 0.3%. На российском рынке ОФЗ пока ситуация остаётся стабильной, но не стоит забывать про будущие санкции, которые будут приняты в конце января и могут сильно повлиять на российские долговые инструменты. 

С открытием торгов в США инвестиционные настроения в мире смогут незначительно ухудшиться. Американские индексы сегодня откроются в плюсе, но вот закрытие может пройти на отрицательной территории. До сих пор сохраняется неопределённость вокруг повышения планки госдолга США, но пока это никого не пугает. С завтрашнего дня начнёт набирать обороты сезон отчётностей в США, на ожиданиях которого обычно всё растёт. Именно с завтрашнего дня начнут отчитываться крупнейшие американские банки, поэтому волатильность на фондовых рынках начнёт постепенно повышаться.

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