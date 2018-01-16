На российском фондовом рынке появились признаки коррекции

Накануне в Америке был праздник, поэтому биржи были закрыты, зато сегодня на премаркете фьючерсы на основные биржевые индексы США вновь установили новые рекорды. Фьючерc на флагманский американский индекс SP500 впервые в истории превысил отметку 2800 пунктов, а фьючерс на старейший промышленный индекс DJI протестировал отметку 26000 пунктов.

В Европе сегодня всё так же в зелёном цвете, хотя темпы роста индексов весьма скромные, в пределах 0.5%. Выделяется лишь биржевой индекс Германии, он сегодня взлетел на 1% благодаря снижению европейской валюты на 0.5%.

Российский рублёвый индекс ММВБ сегодня в первой половине дня упал на 1.2%, до 2233 пунктов, при этом валютный индекс РТС потерял почти 1.5%, опустившись до 1245 пунктов. Сегодняшняя слабость российского фондового рынка связана с резким ухудшением ситуации на рынке сырья, а также с опасениями новых, более жёстких санкций против РФ, которые США планируют анонсировать 29-го января. К тому же, стоит учитывать тот факт, что за первые две торговые недели текущего года российский индекс РТС показал самый бурный рост в мире.

Из отдельных российских историй сегодня стоит выделить акции ГМК, они падают почти на 2.5% на фоне падения цен на никель на 4%. После рекордного роста продолжают сегодня падать акции Лукойла и Северстали, сегодня они снижаются ещё на 2%. Котировки акций Роснефти и Мосбиржи показывают снижение на 1.5%. Акции Аэрофлота вновь в аутсайдерах, сегодня по ним резкая просадка на 3.5%, до 140 рублей за акцию. Практически все российские металлурги сегодня падают на 1.5%, а сектор электроэнергетики показывает снижение в пределах 1%.

Техническая картина по российскому рублёвому индексу ММВБ начинает намекать на первые признаки разворота и будущую коррекцию. Индексу практически удалось достичь исторических максимумов, которые были установлены около года назад, и теперь от тех же отметок начались продажи. Ближайший уровень поддержки и ближайшие цели коррекции находятся на отметке 2160 пунктов, т.е. почти на 100 пунктов ниже годового максимума.

На рынке сырьевых активов сегодня всё в красном цвете. Наибольшие потери несёт индекс промышленных металлов, падающий почти на 2%. Цены на никель теряют почти 4%. Цена тройской унции золота снижается на 0.5%, торгуясь вблизи 1335$. Фьючерсы на нефть также сегодня корректируются от годовых максимумов. Нефть марки Brent вблизи отметки 69.3$, при этом нефть марки WTI в районе 63.85$ за баррель, потери почти 1.5%. В ценах на «чёрное золото» созревают все предпосылки для коррекции. Огромное количество открытых спекулятивных позиций и послужило драйвером для роста, а главным поводом для их закрытия стали геополитические риски на ближнем востоке и аномально холодная зима в США.На глобальном валютном сегодня впервые за долгое время начал расти американский доллар. Индекс доллара от 90 пунктов поднялся сегодня на 0.5%, до 90.5. Ключевая валютная пара евро/доллар сегодня снижается на 0.45%, до 1.22.

На рынке криптовалют сегодня настоящий обвал, хотя таких было уже много. Практически все криптовалюты падают сегодня на 20-30% на фоне серьёзного ужесточения режима их обращения в Китае и Южной Корее. Власти этих стран намерены вообще запретить все транзакции в криптовалютах.

Российский рубль в паре с долларом сегодня показывает незначительное снижение на 0.3%. На российском рынке ОФЗ пока ситуация остаётся стабильной, но не стоит забывать про будущие санкции, которые будут приняты в конце января и могут сильно повлиять на российские долговые инструменты.

С открытием торгов в США инвестиционные настроения в мире смогут незначительно ухудшиться. Американские индексы сегодня откроются в плюсе, но вот закрытие может пройти на отрицательной территории. До сих пор сохраняется неопределённость вокруг повышения планки госдолга США, но пока это никого не пугает. С завтрашнего дня начнёт набирать обороты сезон отчётностей в США, на ожиданиях которого обычно всё растёт. Именно с завтрашнего дня начнут отчитываться крупнейшие американские банки, поэтому волатильность на фондовых рынках начнёт постепенно повышаться.