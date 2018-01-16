"Лукойл": "держать" после впечатляющего ралли

Хотя мы приветствуем планы погашения акций и рассматриваем их как явный признак того, что корпоративное управление ЛУКОЙЛа улучшается, акции сейчас достигли нашей целевой цены, которую мы оставляем без изменений. Это побуждает нас понизить рекомендацию до ДЕРЖАТЬ с Покупать, и мы убираем акции компании из нашего списка фаворитов на российском рынке. Возможное увеличение веса компании в MSCI Russia и День инвестора в марте в Лондоне скорее всего станут дальнейшими катализаторами, которые стоит отслеживать.

Большая часть казначейских акций будет погашена

Компания погасит 100 млн казначейских акций из 141 млн акций на своем балансе, а оставшиеся акции будут использованы для новой программы мотивации менеджмента. Кроме того, компания не исключает обратного выкупа на сумму $2-3 млрд в следующие 5 лет. Погашение акций состоится в 2018. Это долгожданная новость и наиболее желательный исход для компании, которая на протяжении многих лет отличалась одной из самых высоких долей казначейских акций (16,6% акционерного капитала) среди российских компаний. Во-первых, погашение увеличивает шансы на повышение веса ЛУКОЙЛа в индексе MSCI Russia из-за роста доли акций в свободном обращении (по нашим оценкам, до 56% с текущих 49%). Во-вторых, это снимает риск навеса акций в случае, если компания (гипотетически) решила бы продать эти акции на рынок. В-третьих, это решение означает существенное улучшение в корпоративном управлении ЛУКОЙЛа, показывая, что компании небезразличны опасения инвесторов. Это в значительной степени объясняет сильное ралли в акциях компании, наблюдавшееся в пятницу.

Оценка не меняется, но позитивно с точки зрения восприятия

Мы не учитывали казначейские акции ЛУКОЙЛа и не включали их в число акций при расчете коэффициентов на акцию, мультипликаторов оценки (рыночной капитализации) и конечной целевой цены, которая представляется собой комбинацию оценок по мультипликаторам EV/EBITDA и EV/DACF и оценки по методике DCF. В связи с этим технически новость никак не влияет на нашу текущую оценку и целевую цену ($70 per GDR), но, несомненно, она очень позитивна для акций ЛУКОЙЛа с точки зрения восприятия и подчеркивает дальнейшее улучшение в корпоративном управлении ЛУКОЙЛа.

Акции торгуются на уровне целевой цены и на многолетних максимумах, рост более чем на 20% с начала года

Ралли в акциях ЛУКОЙЛа впечатляет после очень сильного начала года, которому изначально в значительной степени способствовало ралли в ценах на нефть. Новость о казначейских акциях спровоцировала дальнейший подъем, и после роста на 21% всего за две недели акции достигли нашей целевой цены. Поскольку ЛУКОЙЛ не предлагает потенциала роста после ралли, мы снизили нашу рекомендацию до ДЕРЖАТЬ с Покупать. Однако стоит подчеркнуть, что мы используем довольно консервативные прогнозы по ценам на нефть в нашей модели − $55/ барр. Brent в 2018 году, $57/барр. в 2019 году и $65/барр. в долгосрочной перспективе. Текущая спотовая цена ($70/барр. Brent) превышает эти уровни, и, следовательно, возможное повышение (если рассматривать текущий уровень цен как устойчивый) приведет к пересмотру нашей оценки ЛУКОЙЛа.

Сильный фундаментальный профиль сохраняется, День инвестора в мае – следующий катализатор

Нам по-прежнему нравится фундаментальный профиль ЛУКОЙЛа. Чтобы выполнить требования ОПЕК+, компания эффективно изменила свой портфель добывающих проектов в пользу высокорентабельной нефти (Каспий, Тимано-Печора и т. д.), а добыча традиционной нефти в Западной Сибири без каких-либо налоговых льгот была сокращена. Высокая доля перерабатывающего бизнеса в структуре активов ЛУКОЙЛа означает, что на компанию особенно позитивно влияют высокая цена на нефть, поскольку переработка в России гораздо более чувствительна к колебаниям цен на нефть, чем добывающая отрасль. Учитывая ограниченную долговую нагрузку и стабильное генерирование FCF ($4,2 млрд в 2018 году) ЛУКОЙЛ предлагает привлекательную дивидендную историю с доходностью около 6%. 23 марта в Лондоне ЛУКОЙЛ проведет свой День инвестора, на котором менеджмент планирует подробно обсудить стратегию компании. Мы считаем, что это вновь обратит внимание инвесторов на эту бумагу.