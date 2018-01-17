О полноценной коррекции пока говорить рано. Рынки лишь оценивали твердость почвы под ногами

В какие-то моменты даже могло показаться, что назревает долгожданная коррекция и ближайшей поддержкой для индекса МосБиржи окажется уровень в 2200 п. Однако, ближе к вечеру стоимость углеводородов перестала снижаться и даже показала намек на разворот вверх. Открывшиеся же существенным гэпом вверх американские биржи добавили позитива отечественным акциям. В результате российские индексы сократили дневное падение до вполне разумных величин. Так что об окончательном развороте в коррекцию говорить пока рано.

Европейские и азиатские площадки под давлением разношёрстной статистики показывали разнонаправленное, но вполне умеренное движение. Первой с утра отчиталась Япония, зафиксировав рост индекса деловой активности в секторе услуг с 0,2% до 1,1% при прогнозах подъема до 0,4%. Германия опубликовала данные по индексу потребительских цен за декабрь. И месяц к месяцу и год к году показатели не изменились и не обманули ожиданий экспертов - первом случае значение осталось на уровне 0,6%, а во втором – на уровне 1,7%. По этим же параметрам отчитывалась и Британия. Год к году индекс потребительских цен там снизился с 3,1% до 3,0%, как и ожидали аналитики. Месяц к месяцу – поднялся с 0,3% до 0,4%, что также совпало с прогнозами.

Немецкий производитель элитной одежды Hugo Boss отчитался о квартальной выручке, которая выросла на 5%. При этом чистая выручка в четвертом квартале 2017 года увеличилась с 725 млн евро годом ранее до 735 млн евро (900 млн. долл.).

В итоге если британский FTSE100 поднялся на скромные 0,20% - до 7754 п., то французский САС40 практически остался на месте, показав прирост в 0,05%, до уровня 5509 п., немецкий же DAX вовсе вырос до 13266 п (+0,48%).

Предупреждения первого лица государства о том, что отечественным гигантам надо учиться договариваться миром, похоже возымело действие. Вчера стало известно, что "Роснефть" приняла решение отозвать свою жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия компании "АЛРОСА" при проведении аукциона по продаже газовых активов. Ранее "Роснефть" сообщила, что отказывается от участия в этих торгах. А то уж мы было подумали, что «АЛРОСА» следующая. Уффф… Обошлось.

"Магнит" завершил вторую часть своего SPO (первая часть проводилась в ноябре), за счет чего сумел привлечь 45,5 млрд рублей. Цена размещения одной акции составила 6 185 рублей, при текущей цене на рынке 6 440 рублей за бумагу. По данной цене размещено 7,35 млн (100%) акций номиналом 0,01 рубля каждая. Средства, привлеченные в результате объявленного SPO, компания намерена использовать на финансирование расширения и реновацию торговой сети, сокращение задолженности компании и оптимизацию программы вертикальной интеграции бизнеса.

Международный аэропорт Шереметьево отчитался, что увеличил в 2017 году количество обслуживаемых пассажиров по сравнению с 2016 годом на 17,8% - до 40,093 млн. человек. При этом количество взлетно-посадочных операций (ВПО) выросло на 12,9%, составив 308 090. Таким образом, Шереметьево укрепил лидерство в Московском авиаузле с наибольшей долей, обслужив 45% от всего объема перевозок МАУ.

Российские индексы, довольно стремительно падавшие с утра, в 14 часов развернулись вслед за нефтью и отыграли часть потерянного. РТС опустился на 0,25%, до 1261 п., а ММВБ снизился - до 2258 п. (-0,16%). Наибольшей рост показали акции ДИКСИ (+2,5%), «Полюса» (+2,4%), «Ростелекома» (+2,2%) и «Татнефти» (+2,1%). Сильней других упали «Аэрофлот» (-4,0%), «НорНикель» на теряющих цену металлах (-3,2%), «Магнит» (-2,7%) и ММК (-2,4%).

Котировки нефти, начавшие утро технической коррекцией к росту предыдущих дней, в середине дня развернулись снова наверх в ожидании данных от Американского института нефти по недельным запасам, которые будут опубликованы в 00:30 мск. Судя по всему, нефтетрейдеры ждут некоторого сокращения запасов. На момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 69,58 долл./барр. Нефть марки WTI – 64,19 долл./ барр.

Российская валюта провела день в довольно волатильном «боковике» с некоторой тенденцией к ослаблению в первой половине торгов на фоне снижавшейся нефти и последующим некоторым укреплением, когда углеводороды развернулись наверх. Впрочем, изменения не были в итоге существенными.

В США главной темой ближайших дней станут отчеты корпораций. Вчера отчитались Citigroup и UnitedHealth Group, обогнав алюминиевого гиганта Alcoa, отчетом которого как считается, обычно должен открываться сезон отчетности (последнее утверждение, правда, весьма условно).

Американский банк Citigroup показал квартальный убыток ввиду разовых расходов в размере $22 млрд, связанными с принятием налоговой реформы в США. В частности, чистый убыток за четвертый квартал составил 18,3 млрд. долл. или 7,15 долл. на акцию, став рекордным в истории кредитора. Годом ранее банк имел на эту дату чистую прибыль в размере 3,57 млрд. долл. или 1,14 долл. на акцию. Между тем, без учета названных статей в четвертом квартале 2017 г. была зафиксирована прибыль на акцию в 1,28 долл., тогда как аналитики в среднем ожидали 1,19 долл. на бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде тем временем повысилась с 17,01 млрд. долл. до 17,26 млрд. долл.

Крупнейшая в США компания в сфере страхования здоровья UnitedHealth Group также представила финансовые результаты за четвертый квартал, которые оказались лучше средних ожиданий аналитиков Уолл-стрит. Чистая прибыль увеличилась с 1,68 млрд. долл. или 1,74 долл. на одну акцию годом ранее до 3,62 млрд. долл. или 3,65 долл. на бумагу. При этом скорректированная прибыль оказалась на уровне 2,59 долл. на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 2,51 долл. на бумагу. Выручка в отчетном периоде возросла с 47,54 млрд. долл. годом ранее до 52,06 млрд. долл., что также превысило прогнозы рынка в 51,61 млрд. долл.

Тем не менее, американцы, видимо хорошо отдохнув на длинных выходных, открылись очень оптимистично, продемонстрировав заметный гэп. Правда, через полчаса торгов силы, видимо, стали покидать быков и индексы развернулись в сторону умеренного снижения.

Сегодня ночью (00:30 мск.) будут опубликованы недельные запасы сырой нефти от Американского института нефти. Завтра ЕС отчитается по индексу потребительских цен. Канада будет принимать решение по процентной ставке. В США будут опубликованы данные по объемам промышленного производства и «Бежевая книга». Из корпораций ждем отчеты от Alcoa, Bank of America, Goldman Sachs.

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