Нефтегазовый сектор в лидерах падения в Лондоне и Нью-Йорке

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит понижательным.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в текущем моменте в районе отметки $69 за баррель, находясь под понижательным давлением в ожидании публикации данных отраслевой статистики по запасам «черного золота» в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем с понижением в район отметки 2250 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что этот фондовый индикатор может продолжить коррекцию, начавшую развиваться на этой неделе к росту, имевшему место в первой половине января в рамках «новогоднего ралли».

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник изменились разнонаправленно при оборотах торгов на 15% выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0,17%, а наибольшее негативное влияние на него оказало снижение котировок акций нефтегазовых гигантов BP (-2,7%), Royal Dutch Shell (-1%). Французский индекс CAC (+0,07%) слегка прибавил, несмотря на падение котировок акций из сектора «Нефтегаз» Total (-0.9%), TechnipFMC (-2,5%). Немецкий индикатор DAX (+0,35%) прибавил благодаря повышению котировок акций автопроизводителей BMW (+3,2%) и Volkswagen (+2,3%), а также таких компаний, как Siemens (+0,7%) и SAP(+1%).

Фондовый рынок США во вторник снизился. Индекс "голубых фишек" Dow Jones опустился на 0,04%, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало снижение акций Chevron (-1,2%), Walt Disney (-1,6%) и United Technologies (-1,9%). Индекс high-tech биржи NASDAQ потерял 0,51%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (-0,35%) тоже упал при оборотах торгов на 40% выше среднемесячных. Падением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора нефтегазовых компаний (-1,2%), в котором показало снижение 94% акций.

Рынок акций РФ во вторник понес небольшие потери. Индекс МосБиржи опустился на 0,16% при оборотах торгов на 20% выше среднемесячных. При этом наибольшее негативное влияние на него оказало понижение в цене акций Норникеля (-3,2%) и Магнита (-2,7%). Сдержало падение индекса МосБиржи во вторник повышение котировок акций Газпрома (+1,6%) и Татнефти (+1,3%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, стоит выделить ожидающуюся отчетность Goldman Sachs и Bank of America, а также операционные результаты НЛМК, "Детского мира" и Группы "Эталон" за 4 квартал.