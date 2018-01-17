Цена на нефть устойчиво вернется к $65 по Brent лишь к 2022 году

Основанием для повышения прогноза послужили некоторые сдвиги в фундаментальном балансе спроса и предложения, благодаря улучшению ожиданий относительно мирового спроса (+0.2 млн барр./день) при сокращении добычи странами ОПЕК (на 0.3 млн барр./день), которое, однако, будет компенсироваться ростом добычи сланцевой нефти в США на сопоставимую величину. В совокупности, прирост мировых запасов в 2018 году составит 0.1 млн барр./день (против 0.3 млн барр./день, ожидавшихся ранее).

Текущий стремительный рост котировок до $70 за баррель Brent эксперты относят к влиянию временных факторов, включая повышенный мировой спрос из-за холодной погоды в США и Японии, сокращение предложения после аварии в Северном море, политическая напряженность на территории Ирана и Венесуэлы, а также слабость доллара США. По мнению экспертов SG, все перечисленные факторы постепенно начнут исчерпывать себя уже с конца февраля-начала марта, возвращая цены к прогнозным уровням.

Долгосрочные прогнозы остались неизменными. Цена на нефть устойчиво вернётся к $65/барр. по Brent лишь к 2022, так как восходящая траектория будет ограничена ожидаемым экономистами SG замедлением мировой экономики в 2019-2020 гг. Данное повышение прогнозных цен на нефть выступает основанием для ожидания более крепкого курса рубля, чем предполагает наш текущий прогноз (средний курс USDRUB 62.1 по итогам 2018 года).