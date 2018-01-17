Российский рынок акций сегодня продолжит двигаться вниз

Индекс РТС по итогам дня потерял 0,25%, а индекс ММВБ опустился на 0,2%. Укрепление доллара по отношению к мировым валютам, после того как в понедельник он ослаб до трехлетнего минимума, способствовало и снижению цен на нефть.

Вчера марка Brent подешевела почти до 69 долл./барр. Европейские рынки между тем росли, реагируя на ослабление единой валюты, связанное с новостями о новых проблемах ХДС/ХСС с формированием парламентской коалиции в Германии. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,3%.

Американские индексы начали торги ростом до новых рекордных уровней в том числе на фоне сильных результатов Citigroup за 4 кв. 2018 г. Однако завершил сессию рынок США в красной зоне. Опасения, что Конгресс не примет решение о повышении потолка госдолга до пятницы и это приведет к остановке деятельности правительства, охладили энтузиазм инвесторов.

Опубликованные вчера первые экономические индикаторы также не способствовали оптимизму. В частности, январский Empire State Manufacturing Business Index не дотянул до прогнозов рынка. В то же время значение индекса за декабрь пересмотрено вверх. Соответственно, важное значение будут иметь декабрьские данные по промышленному производству в США, публикация которых ожидается сегодня. Рынок прогнозирует ускорение роста промпроизводства на 0,2 п.п. до 0,4% месяц к месяцу.

Азиатские фондовые индексы под влиянием вчерашней коррекции в США также отступают, фьючерс на S&P немного подрос, нефть немного подешевела. Российский рынок сегодня продолжит двигаться вниз, мы ожидаем падения индекса РТС на 1%.