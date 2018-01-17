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"Новатэк": рост добычи, вероятно, возобновится в 2019 году


Рынки
Кокин Алексей
Алексей Кокин
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Добыча жидких углеводородов снизилась в 4 кв. лишь на 3% год к году.

По предварительным данным компании, в 2017 г. добыча природного газа сократилась на 6,3% (здесь и далее – год к году) до 63,4 млрд куб., а объем реализации газа вырос на 0,5% до 65 млрд куб. м. По нашим расчетам, это означает, что объем продаж газа в 4 кв. 2017 г. снизился на 2,3% до 18 млрд куб. м. Добыча жидких углеводородов уменьшилась за 2017 г. на 5,4% до 11,8 млн т, а в 4 кв. 2017 г., по нашей оценке, показатель уменьшился на 2,9% до 2,97 млн т. Объем переработки конденсата на комплексе в Усть-Луге вырос в 2017 г. на 0,9% до 6,96 млн т. Продажи продуктов переработки конденсата в 2017 г. составили 6,74 млн т (+1,5%).

В течение года замедлялось падение добычи жидкостей

Данные по добыче природного газа за 2017 г. приведены НОВАТЭКом с учетом газа, использованного для собственных нужд в процессе добычи и разработки месторождений, преимущественно в качестве топлива. На их основе затруднительно корректно рассчитать объем добычи в 4 кв. 2017 г., однако темп падения добычи газа в 2017 г. был ниже, чем за 9 мес. 2017 г. – 6,3% против 7,8%. Отчасти это может быть связано с запуском проекта «Ямал СПГ» в 4 кв. 2017 г. Кроме того, в течение 2017 г. замедлялось снижение добычи жидких УВ – с 7,5% в 1 кв. до 2,9% в 4 кв.

Рост добычи, вероятно, возобновится в 2019 г

По итогам 1 кв. 2017 г. мы полагали, что за полный 2017 г. добыча жидких углеводородов снизится не так значительно, как в 1 кв. 2017 г. Этот прогноз оправдался. А в 2018 г. добыча может быть близка к уровню 2017 г. благодаря росту добычи газа на Южно-Тамбейском месторождении проекта «Ямал СПГ». Кроме того, с 2019 г. компания предполагает новый этап роста добычи, который может превысить ожидания благодаря недавно приобретенным месторождениям. Мы сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции НОВАТЭКа.

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