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"Энел Россия": три претендента на покупку Рефтинской ГРЭС


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
Сибирская генерирующая компания Андрея Мельниченко (выделенная из угольной компании СУЭК), Группа ЕСН Григория Березкина и структура, аффилированная с Олегом Дерипаской - три претендента на покупку Рефтинской ГРЭС, которую продает Энел Россия.

Ведомости сообщают, что Группа ЕСН представила самую высокую по цене заявку, хотя уровень еще не известен. Энел Россия уже долгое время пытается продать свою единственную угольную электростанцию на Урале.

Продажа Рефтинской ГРЭС, которая, по словам главы Enel Франческо Стараче, может быть завершена к середине 2018, может стать следующим катализатором для акций Энел Россия, в которых наблюдалось ралли в конце прошлого года на фоне повышения прогнозов по прибыли и дивидендам.

Тем не менее, пока не ясно, выплатит ли Энел Россия специальные дивиденды после продажи этого актива (как в случае продажи газовых активов АЛРОСА), и какую часть от средств, полученных от продажи.

Мы ожидаем, что электростанция может быть продана за более чем 30 млрд руб. Компания скорее всего использует эти средства для снижения долговой нагрузки и финансирования своих очередных проектов в возобновляемой энергетике, включая ветропарки, а также для возможного участия в аукционах по проектам в солнечной энергетике, которого компания не исключает. Учитывая, что текущий Стратегический план компании, представленный в ноябре 2017, де факто предполагает выплачивать дивиденды из заемных средств, мы не слишком рассчитываем на какие-либо значительные специальные дивиденды по итогам продажи Рефтинской ГРЭС.

Учитывая все вышесказанное, мы считаем, что распределение полученных средств будет ключевым фактором, определяющим реакцию рынка. Хотя мы приветствуем рост числа претендентов, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций Энел Россия на настоящий момент.

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