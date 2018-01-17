Биржа во всем следует экономике США

К завершению торгов в Нью-Йорке, индекс S&P упал на 0,35% - до 2776,42 пункта, так как рост в банках и ритейле выдохся, и до ОПК, наконец-то, добралось воздействие баталий вокруг бюджета, а ТЭК падал вместе с ценой на нефть. Вместе с тем, по розничной торговле фиксировали прибыль после роста на ожиданиях, в то время часть сектора высоких технологий попала в немилость, временно превратившись из субъекта в объект политической борьбы, в том числе вокруг сетевого нейтралитета, а другая часть падала на опасениях за неспособность повышать цену на подписку на услуги в облаках в случае ускорения инфляции.

Индекс Dow 30 снизился на только 0,04% - до 25792,86 пункта после роста выше 26 тысяч пунктов, так как сильное увеличение в цене Merck в связи с решением FDA, подорожание Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson благодаря инфляции и повышение The Travelers Company от особого внимания Уоррена Баффета к страховому бизнесу компенсировали снижение Apple после письма республиканцев о замедлении работы айфонов, фиксацию прибыли по Nike после обнародования олимпийской формы американских спортсменов-медалистов, снижение Exxon Mobil от цен на нефть, падение Caterpillar, General Electric и United Technologies на опасениях за бюджет США, и особенно за оборонный комплекс.

На момент написания, цена эталонного сорта нефти Брент понижалась до $69,08 за баррель, так как на более высоких уровнях она создаёт угрозу неравномерной инфляции, при которой цены в транспортном и коммунальном секторах будут чересчур сильно опережать рост монетизации в остальной экономике. Доходность 10-летних трежерис держалась около 2,56%, пара евро/доллар - у 1,225, и золото – возле $1335 за унцию, на неясности вокруг бюджета США.

Бумаги фармацевта Merck & Co. (Nyse: MRK) очнулись от полугодовой спячки и подскочили на +6% в день до более чем $62 после результатов 3-й фазы тестов лекарства Keytruda на больных раком лёгких в запущенных стадиях. На сегодня это компания с капитализацией свыше $170 млрд, с ожидаемой, но не гарантированной в течение года дивидендной доходностью около 3%. Валовая рентабельность Merck достигает +69%. Это по-настоящему мировая компания с 68 тысячами сотрудников. Каждый доллар акционерного капитала приносит больше 7 центов чистой прибыли.

Котировки оптовика лекарств из Сан-Франциско McKesson (Nyse: MCK) после конференции JP Morgan по здравоохранению оказались в центре внимания тех, кто ищет избавление от боли в оптовых поставках опиоидов. Компания готовится к запуску программы по приёму этих веществ, купленных по рецепту и не использованных. Программа должна повысить популярность опиоидов, на которые приходится около 2% выручки McKesson и развитие потребления которых остаётся приоритетом для корпоративного руководства. В сотрудничестве с федеральными властями США в наши дни уже создаётся работающая в реальном времени сеть, которая отслеживает рецепты на опиоиды, предоставляет информацию о выписанных лекарствах докторам и фармацевтам. Теперь параллельно с ней McKesson предлагает хранить горстки опиоидов в специальных мешочках и коробочках в медицинском шкафу, где их не достать обычным наркоманам или детям, которым травку употреблять пока рано. На новостях об этом ценные бумаги McKesson Corporation приросли капитализацией до почти $36 млрд., и всё это при стоимости предприятия к выручке только 0,2, и EV/EBITDA 10,44, при цене к будущей, но не гарантированной прибыли около 13. Выручка компании McKesson за год достигает $202 млрд., рентабельность акционерного капитала почти 40%. Операционный денежный поток свыше $3 млрд., при долге к акционерному капиталу только 6,6 к 10. Конечно же, эти очень заметные бумажки могут резко прибавить в цене с нынешних уровней около $170,66, и это тот случай, когда 2% выручки способны дать 82% капитализации.

Производитель ещё одного опийного препарата AbbVie (NYSE: ABBV) начал неделю ростом вопреки тому, что Novartis сообщила об одобрении в FDA биоподобного аналога одного из главных его лекарств, Humira. Вероятно, рост тоже, как и в случае McKesson, объясняется повышением спроса крупных инвесторов на травяные бумаги после легализации марихуаны в Калифорнии (не стоит преувеличивать, там по-прежнему всё под контролем, но легальное потребление марихуаны будет расти). Препарат Marinol – это бестселлер AbbVie, выручка от которого растёт уже 4 года подряд, не говоря уже об операционном доходе. Одобренный FDA препарат Marinol препятствует бессоннице и рвоте у пациентов химиотерапии, а также стимулирует голод у пациентов со СПИДом. Ребалансировкой инвесторов в биржевые фонды типа HMMJ, которые следуют за модным трендом в лечении настоящей боли, может объясняться дальнейший рост бумаг AbbVie с нынешних уровней около $102,49.

В сфере макроэкономики, главный дедлайн по принятию плана расходов в США - пятница. Иначе приостановка деятельности федералов. Трамп хочет двойной бюджет на стену с Мексикой (на стройку $18 млрд плюс $15 млрд на охрану и дороги для подъезда к стене). В обмен, по слухам, он готов уступить в вопросе о детях иммигрантов. После комментария президента о грязных странах такие уступки могут уменьшить политический капитал демократов, поэтому их вероятность немножечко ограничена. Тем не менее накануне начались межпартийные консультации по бюджету.

Во вторник бывший стратег Белого дома был заслушан в комитете конгресса в связи с расследованиями о выборах в США.

30 января ежегодное послание презиедента США американскому народу, после него у Трампа уже запланирована поездка на осмотр прототипов стены. Основное требование президента в сфере иммиграционной политики заключается в том, что система приглашения и приезда в США должна быть построена на отборе по качеству человеческого капитала, а не на лотерее, благодаря которой людям со всего мира удаётся иногда попадать в Америку, вне зависимости от их внутренних качеств, политических и религиозных убеждений.

По сетевому нейтралитету, демократы говорят, что 50% сенаторов, включая одного республиканца, готовы проголосовать против решения властей США об отмене этого принципа, что выводить AT&T и Verizon на более южные уровни.

Помимо корпоративной отчётности, в центре внимания в среду будут данные по промышленному производству в Америке, и ожидается рост этого показателя.

Нужно отметить, что нынешняя ситуация в экономике США должна способствовать скорому возобновлению покупок американских ценных бумаг, потому что пока ещё вялая инфляция при низких налогах и по-прежнему сильном росте почти всех секторов (который замедлился, может быть, лишь немного после сложной погоды в сезон распродаж) способствует увеличению доли акций по сравнению с облигациями в портфелях консервативных инвесторов, ориентированных на диверсификацию за счёт компаний высоких технологий с устойчивыми бизнес-моделями, такими как у Dropbox, недавно подавшей конфиденциальную заявку на IPO, ожидаемое в этом году.