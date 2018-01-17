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Евробонды металлургического сектора и частных банков РФ вчера выглядели хуже рынка


Облигации / Рынки
Силуэт
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Российские суверенные еврооблигации умеренно подорожали на фоне снижающейся доходности UST.

Вчера торговый день начался с роста котировок российских суверенных евробондов. Внешний фон был позитивным: доходность базового актива в течение дня понемногу снижалась, что стало основным фактором поддержки российских бумаг, а ее временный рост вечером на котировки не повлиял. Цены на нефть заметно упали, однако с учетом их роста накануне и в пятницу, чистый эффект был нулевым, и вчерашнее снижение нефтяных котировок не сказалось на ходе торгов. Если же коррекция на рынке нефти продолжится, российские евробонды могут подешеветь. По итогам дня длинные бумаги подорожали на 0,3–0,5 п.п. Выпуски Russia’26 (YTM 3,8%) и Russia’27 (YTM 3,8%) прибавили по 0,2 п.п. от номинала, а более короткие бумаги завершили день нейтрально. В среднем суверенная кривая опустилась на 2 б.п., что соответствовало снижению доходности UST10. Пятилетний CDS-спред России вчера сузился на 1 б.п. до 110 б.п.

Евробонды металлургического сектора и частных банков вчера выглядели хуже рынка

В корпоративном сегменте единого тренда вчера не сложилось, динамика бумаг была сдержанной и разнонаправленной. В нефтегазовом секторе рост показали длинные выпуски Газпрома, подорожавшие, впрочем, лишь на 0,1–0,2 п.п., а также евробонды Газпром нефти, прибавившие 0,1 п.п. от номинала. В то же время бумаги НОВАТЭКа подешевели на 0,1 п.п. Среди евробондов госбанков отметим выпуски ВЭБа, цена которых выросла на 0,1 п.п., а также суборды ВТБ (плюс 0,1–0,2 п.п от номинала). Еврооблигации частных банков, напротив, оказались под давлением. Так, субординированные выпуски Альфа-Банка подешевели на 0,6–0,7 п.п., а «вечный» суборд МКБ потерял 1 п.п. от номинала.

В металлургическом секторе падение котировок продолжилось и составило в среднем 0,1 п.п. Отдельно отметим бумаги Северстали и выпуск EVRAZ’21 (YTM 3,9%), которые просели в цене на 0,2 п.п., а лидером падения стал евробонд Полюса PGILLN’23 (YTM 4,3%), потерявший 0,3 п.п. от номинала. Единственный выпуск Системы, AFKSRU’19 (YTM 6,7%), заметно подорожал – на 0,6 п.п.

Напомним, что Фосагро(BBB-/Ba1/BB+) вчера завершило роуд-шоу и уже сегодня может провести размещение нового выпуска еврооблигаций со сроком обращения пять–семь лет. Мы считаем, что справедливый уровень доходности для маркетируемой дюрации находится в диапазоне 3,95–4,25%. 

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