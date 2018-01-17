ЦБ стал более спокойно относиться к снижению ставок на межбанке

Навес избыточной ликвидности, который уже привел к снижению ставок на межбанковском рынке, вчера также стимулировал рост предложения со стороны банков на депозитном аукционе ЦБ: сейчас ставка по этим депозитам превышает уровень ставок на межбанковском рынке. Регулятор же по-прежнему выставляет лимиты с запасом, так что ставка по итогам остается вблизи ключевой. Таким образом, объем депозитов в Центробанке должен сегодня вырасти примерно на 0,5 трлн руб. При этом мы не ждем, что рост банковских депозитов в ЦБ приведет к росту ставок на межбанковском рынке – по состоянию на сегодняшнее утро корсчета кредитных организаций в Банке России подошли вплотную к 2,9 трлн руб. (за день они выросли более чем на 200 млрд руб., в первую очередь за счет вливаний по бюджетному каналу), что существенно выше необходимого уровня.

Тактика ЦБ с начала года изменилась

С начала этого года регулятор стал более спокойно относиться к снижению ставок на межбанковском рынке. Так, еще в декабре прошлого года ЦБ старался удерживать ставки на межбанковском рынке вблизи ключевой, поэтому активно проводил депозитные аукционы тонкой настройки. Сейчас же, несмотря на сохраняющийся навес избыточной ликвидности, подобные аукционы не проводятся, естественным барьером для ставок на межбанке становятся ставки по депозитам ЦБ постоянного действия. Такое снижение ставок на межбанковском рынке означает существенное смягчение денежно-кредитных условий даже при неизменном уровне ключевой ставки.