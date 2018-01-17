Евро теряет интерес со стороны спекулянтов

Фактором для снижения послужили новости сразу из нескольких секторов. Во-первых, выходившая во вторник статистика по инфляции в отдельных странах еврозоны, даже с учетом того, что данные, в основном совпадали с прогнозами, не смогла привнести нового оптимизма на рынок. Таким образом, публикация сводного индекса цен Евросоюза, намеченная на сегодня, также может встретить негативное восприятие и привести к дальнейшему снижению стоимости евро.

Другим фактором ослабления европейской валюты выступила политическая неопределенность в ФРГ. Немецким партиям в очередной раз не удалось договориться о формировании коалиции. Дальнейший настрой в отношении евро помимо вышеупомянутых факторов продолжат формировать и сигналы от представителей ЕЦБ, которые к текущему моменту выглядят достаточно противоречиво. Напомним, что серия заявлений в начале года была воспринята как явный «ястребиный» сигнал и привела к росту EUR до 3-летнего пика. Однако накануне несколько представителей европейского регулятора охладило чрезмерный оптимизм на площадках, напомнив рыночным игрокам о проблемах с инфляцией и негативном эффекте укрепления евро. В частности глава Банка Франции, напомнил инвесторам о том, что планы на постсентябрьский период, когда ЕЦБ свернет количественное смягчение, не сформированы до конца.

В США же возобновились переговоры в Конгрессе по теме недопущения «фискального обрыва», грозящего остановкой работы правительства. На этом фоне интерес к доллару восстанавливается. Сегодня больший интерес на рынках привлечет выступление Э. Новотны (член ЕЦБ) и инфляция ЕС. На вечер запланирован выход статистики промпроизводства в США, а также публикация «Бежевой книги» с комментариями представителей ФРС. Мы ожидаем, что данные сыграют на дальнейшее восстановление позиций американской валюты. Краткосрочный ориентир по EURUSD 1.215-1.235.

Рубль теряет позиции вслед за валютами развивающихся стран

Основными мотивами сокращения интереса к валютам EMов выступают восстановление спроса на доллар, для рубля добавляется фактор дешевеющей нефти. В текущей рыночной конъюнктуре мы ожидаем, что стоимость пары USDRUB будет умеренно увеличиваться, благодаря укрепляющемуся доллару. Размещение ОФЗ частично компенсирует ослабление интереса к рублю. Краткосрочный ориентир по USDRUB 56-57.