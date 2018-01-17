FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Евро теряет интерес со стороны спекулянтов


Рынки / Валюта
Денис Давыдов
Денис Давыдов
аналитик Nordea Bank
 
Единая европейская валюта растеряла интерес со стороны спекулянтов валютного рынка, прервав свое ралли накануне.

Фактором для снижения послужили новости сразу из нескольких секторов. Во-первых, выходившая во вторник статистика по инфляции в отдельных странах еврозоны, даже с учетом того, что данные, в основном совпадали с прогнозами, не смогла привнести нового оптимизма на рынок. Таким образом, публикация сводного индекса цен Евросоюза, намеченная на сегодня, также может встретить негативное восприятие и привести к дальнейшему снижению стоимости евро.

Другим фактором ослабления европейской валюты выступила политическая неопределенность в ФРГ. Немецким партиям в очередной раз не удалось договориться о формировании коалиции. Дальнейший настрой в отношении евро помимо вышеупомянутых факторов продолжат формировать и сигналы от представителей ЕЦБ, которые к текущему моменту выглядят достаточно противоречиво. Напомним, что серия заявлений в начале года была воспринята как явный «ястребиный» сигнал и привела к росту EUR до 3-летнего пика. Однако накануне несколько представителей европейского регулятора охладило чрезмерный оптимизм на площадках, напомнив рыночным игрокам о проблемах с инфляцией и негативном эффекте укрепления евро. В частности глава Банка Франции, напомнил инвесторам о том, что планы на постсентябрьский период, когда ЕЦБ свернет количественное смягчение, не сформированы до конца.

В США же возобновились переговоры в Конгрессе по теме недопущения «фискального обрыва», грозящего остановкой работы правительства. На этом фоне интерес к доллару восстанавливается. Сегодня больший интерес на рынках привлечет выступление Э. Новотны (член ЕЦБ) и инфляция ЕС. На вечер запланирован выход статистики промпроизводства в США, а также публикация «Бежевой книги» с комментариями представителей ФРС. Мы ожидаем, что данные сыграют на дальнейшее восстановление позиций американской валюты. Краткосрочный ориентир по EURUSD 1.215-1.235.

Рубль теряет позиции вслед за валютами развивающихся стран

Основными мотивами сокращения интереса к валютам EMов выступают восстановление спроса на доллар, для рубля добавляется фактор дешевеющей нефти. В текущей рыночной конъюнктуре мы ожидаем, что стоимость пары USDRUB будет умеренно увеличиваться, благодаря укрепляющемуся доллару. Размещение ОФЗ частично компенсирует ослабление интереса к рублю. Краткосрочный ориентир по USDRUB 56-57.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ