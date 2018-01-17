Сезон отчетов в США поддержит котировки

Энергетический сектор потерял больше других на фоне падения нефтяных котировок. На черное золото давило сообщение о том, что, по ожиданиям Управления по энергетической информации, добыча сланцевой нефти на семи основных нефтяных месторождениях США в феврале увеличится на 111 тыс. баррелей в день, до 6,549 млн.

Лучше рынка выглядел сектор здравоохранения (XLV: +0,5%). На его динамику повилял хороший отчет второй по капитализации компании в отрасли — UnitedHealth Group Inc. UNH сообщила о получении в 4-м квартале прибыли в размере $3,62 млрд ($3,65 на акцию) по сравнению с $1,68 млрд ($1,74 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль компании составила $2,59 на акцию против $2,11 в аналогичном квартале 2016-го. Выручка UNH за отчетный период выросла на 9,5%, до $52,06 млрд. Отметим, что предварительный консенсус предполагал прибыль на уровне $2,51 на акцию при выручке $51,51 млрд. UnitedHealth дала годовой прогноз по прибыли в новом году на уровне $11,65-11,95 на акцию и на этом фоне выросла в цене на 1,86%.

Посленовогоднее ралли не может длиться вечно, поэтому в ближайшие дни мы можем увидеть коррекцию по отдельным секторам. Сезон отчетов будет поддерживать котировки, но часть трейдеров продолжит фиксировать быструю прибыль. До конца недели ждем движения индекса S&P500 в диапазоне 2750 – 2800 пунктов. Отчитывающиеся компании будут сильнее рынка. Сегодня до открытия торгов свои квартальные результаты представят Bank of America, Goldman Sachs, Charles Schwab и U.S. Bancorp. По всем компаниям, кроме GS, ожидается повышение прибыли по сравнению с прошлым годом. Впрочем, мы считаем, что Goldman Sachs даст хороший прогноз на следующий квартал и вместе с другими компаниями покажет рост уже на премаркете.

В 17:15 мск выйдут данные по промышленному производству, а в 18:00 мск станет известно январское значение индекса рынка жилья NAHB. Оба показателя в последние месяцы демонстрируют позитивную динамику, поэтому рост первого и небольшое снижение второго поддержит позитивное настроение инвесторов. В 22:00 мск будет опубликован экономический обзор ФРС («Бежевая книга»). Ждем положительных оценок состояния американской экономики. После этой новости покупатели активизируются.