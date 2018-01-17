Золото в боковом тренде, доллар пытается отыграть потери

Сначала цена упала с $1 342/унция до внутридневного минимума $1 332/унция на фоне некоторого оживления доллара - индекс DXY не падал ниже важной поддержки 90 пунктов. Затем в течение дня и сегодня утром индекс снова начал отступать к отметке 90, поэтому золото отыграло вчерашние потери и почти пробило уровень $1 344/унция. Впоследствии доллар США стал восстанавливаться, и на рынок вернулся боковой тренд. Доллар поддержали последние события в Европе, ослабившие евро. Золото при этом снова отступило в пределы $1 330 - 1 335/унция.

Наши аналитики валютного рынка сегодня отметили, что позиции евро пошатнулись из-за нежелания некоторых представителей СДПГ вступать в переговоры о коалиции с Ангелой Меркель. Кроме того, представитель ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало заявил, что недавний рост евро является "источником неопределенности, который требует мониторинга".

По мнению наших экспертов валютного рынка, неопределенность вокруг доллара усиливается, так как в пятницу наступает крайний срок принятия решения об очередном повышении лимита госдолга США. Если оно не будет принято вовремя, то прекратится финансирование федеральных органов власти. Сегодня инвесторы ожидают выхода ИПЦ еврозоны, данных по промышленному производству в США, а также Бежевой книги ФРС. Впрочем, эти данные едва ли повлияют на валюты развитых стран.

Мы полагаем, что золото продолжит торговаться в диапазоне $1 330-1 335/унция.