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Мнения аналитиков

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Длинные позиции по акциям РФ лучше начинать сокращать


Рынки
Василий Олейник
Василий Олейник
эксперт ИХ "Финам"
 
На рынке сырьевых активов сегодня сохраняется некоторое ценовое давление.

Индекс промышленных металлов теряет скромные 0.2%, а вот цены на нефть в первой половине дня снижались почти на 1%. Нефть марки Brent торгуется в районе 68.8$, при этом нефть марки WTI остановилась вблизи отметки 63.5$ за баррель. Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США выйдут на день позже, чем обычно – в четверг. Драгоценные металлы пока торгуются нейтрально, их динамика будет зависеть от пятничного решения насчёт повышения потолка госдолга США. 

На глобальном валютном рынке пока всё тихо, и вряд ли до пятницы будут сильные колебания. Индекс доллара (DXY) к корзине международных валют торгуется на уровне 90.5 пункта – это минимум за много месяцев. Ключевая валютная пара евро/доллар пока удерживает позиции вблизи рубежа 1.225. 

На рынке криптовалют после вчерашнего обвала сегодня продолжается коррекция. Bitcoin уже опустился ниже 10 тысяч долларов, Etherium – ниже 900 долларов. Падение продолжается на фоне серьёзного ужесточения правил оборота криптовалют в Китае и Южной Корее. Власти этих стран намерены ограничить или вообще запретить все транзакции в криптовалютах. 

Российский рубль в паре с долларом сегодня показывает незначительное снижение на 0.3% на фоне небольших продаж на российском рынке ОФЗ и падающей нефти. На 15.00 Мск. валютная пара доллар-рубль торговалась на отметке 56.7

Техническая картина по индексу МосБиржи пока выглядит нейтрально, но появляются первые намёки на будущую коррекцию. Пока индекс торгуется выше 2200 пунктов, можно удерживать длинные позиции по акциям, хотя лучше уже начинать сокращать их долю. В случае пробоя вниз этого уровня поддержки лучше полностью выходить из рисковых активов. 

Открытие торгов в США пройдёт в позитивном ключе, но к закрытию биржевые индексы вновь могут растерять весь рост. С сегодняшнего дня в США стартует сезон корпоративных отчётностей за 4-й квартал, поэтому может сработать старое правило – покупай на ожиданиях, продавай на фактах.

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