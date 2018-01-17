До конца недели у нефтяных цен есть возможность для кратковременного возврата к $70

Полагаем, что драйвером понижательной динамики цен является общий тренд снижения котировок на товарных рынках. Вероятно, навес длинных позиций участников рынка достиг своего пика в конце прошлой недели – начале текущей, и в ближайшей перспективе спекулянты продолжат фиксировать заработанные прибыли, сокращая длинные позиции.
Однако до конца недели у нефтяных цен остается возможность для кратковременного возвращения на отметку 70$. Данные отчетов ОПЕК (в четверг) и МЭА (в пятницу) могут продемонстрировать рынку улучшение фундаментальных показателей в виде удержания производства ОПЕК+ в рамках квот сделки и повышения прогнозов мирового спроса, тем самым поддержав оптимизм инвесторов. Ожидаем, что до конца недели котировки Brent будут находиться в диапазоне 68-70,4$.
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