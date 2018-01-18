Индекс Мосбиржи готовится переписать исторический максимум

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит повышательным.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в текущем моменте в районе отметки $69,5 за баррель, получив поддержку от данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавшей на продолжающееся сокращение запасов «черного золота» в США. В фокусе внимания участников рынка находится ожидающаяся сегодня публикация ежемесячного доклада ОПЕК.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе отметки 2280 пунктов по индексу МосБиржи, не исключая, что в контексте улучшающегося внешнего фона этот фондовый индикатор может продолжить подъем и переписать свой исторический максимум.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду снизились при оборотах торгов почти на 20% выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0,39%, а наибольшее негативное влияние на него оказало снижение акций телекома Vodafone (-1,5%) и нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell (-0,8%). Французский индекс CAC (-0,36%) упал на фоне понижения котировок акций медиа-группы Publicis Groupe (-2.3%) и ритейлера Carrefour (-1,8%). Немецкий индикатор DAX (-0,47%) просел из-за падения котировок акций Volkswagen (-1,8%), Bayer (-0,9%) и Siemens (-0,7%).

Фондовый рынок США в среду прибавил. Индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 1,25%, установил новый исторический максимум. Наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций Boeing (+4,7%) и UnitedHealth Group (+2,4%). Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся на 1,03%, достигнув новой рекордной отметки по закрытию торговой сессии. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+0,94%) тоже закрылся на рекордном уровне при оборотах торгов на четверть выше среднемесячных, а ростом в его отраслевом спектре выделился индекс сектора информационных технологий (+1,6%), в котором выросло 88% акций.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть Brent (+0,3%) в среду выросли на фоне данных отраслевой статистики, указавших на сокращение запасов нефти в США.

Рынок акций РФ в среду вырос. Индекс МосБиржи поднялся на 0,89% при оборотах торгов почти на 50% выше среднемесячных. При этом наибольшее позитивное влияние на него оказало повышение в цене акций Газпрома (+2,4%), Татнефти (+2,3%) и Роснефти (+2,8%). Сдержало рост индекса МосБиржи снижение в цене акций Лукойла (-0,3%), МТС (-1%) и Polymetal (-1,6%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, стоит выделить ожидающуюся финансовую отчетность Bank of New York Mellon, Morgan Stanley а также операционные результаты М.Видео, Дикси, Трансконтейнера и Evraz за 4 квартал.