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Краткосрочные риски ослабления рубля остаются высокими


Рынки
Девятов Алексей
Алексей Девятов
главный аналитик ФК "Уралсиб"
 
Согласно опубликованным вчера данным ЦБ, в 4 кв. прошлого года профицит счета текущих операций составил 17,8 млрд долл., что существенно больше, чем 10,3 млрд долл. в 4 кв. 2016 г.

Отток капитала за 4 кв. 2017 г. оказался равен 14,7 млрд долл. по сравнению с 9,8 млрд долл. годом ранее. Основной причиной усиления оттока капитала в 4 кв. 2017 г. стало значительное снижение чистого принятия финансовых обязательств нефинансовым сектором экономики. При этом в определенной мере отток капитала сдерживался за счет уменьшения объемов чистого приобретения финансовых активов со стороны реального сектора. В целом за 2017 г. отток капитала из страны вырос до 31,3 млрд долл. с 19,8 млрд долл. в 2016 г.

Экспорт резко вырос в результате роста цен на энергоносители

В 4 кв. 2017 г. профицит счета текущих операций повысился год к году благодаря значительному росту профицита торгового баланса (до 35,5 млрд долл. с 27,3 млрд долл. в 4 кв. 2016 г.). При этом в конце года было зафиксировано резкое увеличение экспорта год к году (до 103,1 млрд долл. с 82,6 млрд долл.) на фоне существенного роста импорта (до 67,6 млрд долл. с 55,3 млрд долл.). В целом за прошлый год экспорт товаров составил 353,7 млрд долл. (по сравнению с 281,8 млрд долл. в 2016 г.), а импорт – 237,9 млрд долл. (191,6 млрд долл. в 2016 г.). Баланс услуг в четвертом квартале прошлого года умеренно ухудшился, баланс заработной платы не изменился, а баланс инвестиционных доходов стал незначительно лучше по сравнению с ситуацией годичной давности.

Краткосрочные риски ослабления рубля остаются высокими

Существенное улучшение показателей платежного баланса в конце прошлого года стало следствием роста цен на энергоносители (средняя цена на нефть Brent в 4 кв. 2017 г. выросла до 65,5 долл./барр. с 51,1 долл./барр. в 4 кв. 2016 г.). При этом увеличение сальдо счета текущих операций оказало значительную поддержку российской валюте, которая укрепилась до 58,8 руб./долл. в четвертом квартале прошлого года (по сравнению с 63,2 руб./долл. в 4 кв. 2016 г.). Укреплению российской валюты в последние несколько недель не смогли помешать ни усиление оттока капитала, обусловленное локальным пиком выплат по внешнему долгу, ни динамичное снижение ключевой ставки ЦБ РФ в конце прошлого года. Тем не менее мы полагаем, что в краткосрочной перспективе у российской валюты заметно больше шансов на снижение, чем на дальнейший рост.

Существенным фактором, препятствующим укреплению рубля, будут оставаться большой объем выплат по внешнему долгу и заметное увеличение объемов операций Минфина по покупке валюты в начале нынешнего года. Кроме того, мы полагаем, что вероятность коррекции цен на нефть в краткосрочной перспективе остается достаточно высокой. Не стоит также сбрасывать со счетов возможное введение санкций в отношении российского суверенного долга, о котором может быть объявлено уже в ближайшие дни.

В среднесрочной перспективе на курс рубля может оказать негативное влияние дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ в сочетании с ужесточением политики в развитых странах. Согласно нашему прогнозу, средний курс рубля в текущем году составит 58 руб./долл. при средней цене на нефть Brent на уровне 57 долл./барр.

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