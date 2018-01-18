Выручка "Детского мира" по итогам года оказалась несколько ниже ожиданий рынка

По итогам 2017 года выручка Детского мира выросла на 21,9%, до 97 млрд рублей, сообщила компания. По сообщению менеджмента по данным предварительной неаудированной отчетности рост скорректированного показателя EBITDA составил более 26%.

Динамика и объем выручки по итогам 2017 года оказались несколько ниже ожиданий рынка (прогноз по выручке 98,4 млрд руб., рост показателя на 24% г/г). В целом, Детский мир показывает хорошие темпы роста трафика (+12,2%) и открытия новых магазинов (+16,7%), но снижение среднего чека (на 4,4%) не позволило компании показать более высокие темпы роста продаж. Фактор низкой инфляции видимо станет причиной пересмотра ожиданий инвесторов по темпам роста выручки Детского мира на перспективу 2018-2019 гг.