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"Газпром" начнет поставлять газ на Украину: нейтрально для компании


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
"Газпром" и украинский "Нафтогаз" планируют назначить встречу для обсуждения поставок газа на Украину "Газпромом".

Согласно решению Стокгольмского арбитражного суда в конце прошлого года Нафтогаз обязан покупать 4 млрд куб м ежегодно. Газпром ранее заявил, что он готов начать поставки по схеме предоплаты, как только Нафтогаз заплатит $2 млрд, которые он должен Газпрому, согласно решению Стокгольмского арбитражного суда. Нафтогаз не торопится платить, ожидая решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит газа с Газпромом, которое должно быть принято к концу февраля - Нафтогаз требует от Газпрома компенсации свыше $14 млрд. Нафтогаз заплатит Газпрому за газ по цене на немецком хабе NCG, и в итоге конечная цена будет на $30/тыс куб м ниже, чем цена по текущим реверсным поставкам из Чехии и Польши из-за более короткого транспортного плеча.

Нафтогаз не покупал газ Газпрома напрямую в течение двух лет - вместо этого он использовал реверсные поставки газа из Восточной Европы. Начало поставки на Украину 4 млрд куб м (мы сомневаемся, что объемы будут выше в связи с политическими причинами) должно поддержать инвестиционную историю Газпрома, но вряд ли скажется на его выручке, поскольку 1). это сравнительно небольшой объем; 2). это скорее всего приведет к сопоставимому снижению поставок в Восточную Европу, таким образом компенсируя прямые поставки Украине. На настоящий момент мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для Газпрома.

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