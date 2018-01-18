Чистый отток капитала из РФ в 2018 году превысит уровень прошлого года

Профицит текущего счета за 2017 г. достиг $40,2 млрд (против $25,5 млрд в 2016 г.); тогда как текущий счет в 3К17 был пересмотрен в сторону понижения до отрицательной цифры (-$2,5 млрд), в 4К17 он был сильным и составил $17,8 млрд.

Нас неприятно удивил рост импорта на 22,2% г/г в 4К17 (24,2% г/г за 2017 г.), особенно в свете очень сильного ухудшения экономического роста России в 4К17 (рост ВВП замедлился до 1,0% г/г в октябре и снизился на 0,3% г/г в ноябре). Однако мы связываем часть этого роста с использованием импортного сырья и материалов для российской экспортной продукции, что находит подтверждение в сильном росте ненефтяного экспорта, который достиг 28,6% г/г в 4К17 (23,8% г/г за 2017 г.).

Неудивительно, что отток капитала ускорился с $19,8 млрд в 2016 г. до $31,3 млрд в 2017 г., т.к. он отражает сильные цифры по текущему счету в прошлом году. По данным ЦБ, примерно 90% оттока капитала 2017 года приходится на сокращение долговой нагрузки банковского сектора, что мы связываем с: а) продолжающимся снижением валютного корпоративного кредитования (оно снизилось на $32 млрд в 2016 г. и примерно на $26 млрд в 2017 г.); и б) выходом иностранных инвесторов из облигаций банков из-за нестабильности банковского сектора в 2П17.

Позитивный прогноз цен на нефть на этот год играет в пользу роста профицита текущего счета в этом году; в результате, мы ожидаем, что и чистый отток капитала сохранится высоким и превысит уровень 2017 г.



