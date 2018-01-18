Прибыль стабильного международного бизнеса превысит прогнозы

Необязательно в этом квартале, но до конца года финансовые результаты стабильных американских компаний должны улучшиться.

К завершению торгов в Нью-Йорке, индекс S&P повысился на +0,94% до 2802,56 пункта на фоне роста перепроданного сектора полупроводников, и индекс Dow 30 увеличился на +1,25% до 26115,65 пункта после отчётности Bank of America.

На момент написания, цена золота уменьшалась до $1328,57 за унцию, доходность 10-летних трежерис держалась около 2,59%, и пара евро/доллар мешкала около 1,2207, благодаря усилению уверенности в том, что приостановки деятельности федералов в США удастся избежать, так как расходная часть её плановой сметы вот-вот будет утверждена. Цена эталонного сорта нефти Брент не падала ниже $69 за баррель из-за ожиданий продолжения оскудения запасов топливного сырья от холодной зимы в Америке.

Снижение налогов повлекло за собой уменьшение отложенных налоговых активов банков, в частности, Bank of America Corp. (Nyse: BAC) cписал $2,9 млрд, но план Трампа больше не опасен для будущего роста прибыли кредитных учреждений США и в 2018 году, как ожидается, принесёт банку Брайана Мойнихана рост прибыли на +16% благодаря снижению эффективной налоговой ставки с 29% до 20%.

В своё время я учился у бывшего главы риск-менеджмента банка Fleet Boston, в котором начинал карьеру Брайан, и отчасти поэтому немного знаком с личностью этого руководителя, видел его презентации. В частности, его характеризуют умение ставить цели и их добиваться. Когда я учился, такой целью было увеличить средства под управлением инвестбизнеса, потом стало вернуть банк к докризисным показателям, и в 2017 году финансовый результат BAC достиг рекорда 2006 года $21,1 млрд. Теперь такой целью становится окэшить снижение налога для акционеров, поэтому в 2018 году возможно больше дивидендов и обратный выкуп акций. А с учётом замедления роста кредитования и волатильность трейдингового подразделения, будет больше доходов от IPO.

Капитализация Apple достигла $911 млрд (9,8% до $1 трлн) после сигнала о готовности тратить на развитие в США при виде снижения налогов. В Bank of America повысили целевой уровень по этим бумагам до $220 (+22,8% от закрытия среды). Аналитик банка по фамилии Мохан обращает внимание на то, что у Apple $253 млрд кэша за рубежом, из которых $236 млрд могут быть возвращены в США по ставке налога 15,5%, после которого останется около $200 млрд чистого притока, которые могут быть частично выплачены в виде дивидендов и обратного выкупа. Бизнес-линия смартфонов от Apple поражает Мохана стабильностью и устойчивостью, без периодов взлётов и падений.

Перед данными по закладкам и разрешениям на строительство, имеет смысл обратить внимание на домостроителя Lennar Corporation (Nyse: LEN). Компания имеет крупную капитализацию $16,5 млрд, стоимость предприятия к выручке 1,8, и EV/EBITDA 17, при цене к будущей прибыли 12,5. Выручка компании за год превышает $12,6 млрд, рентабельность акционерного капитала больше 10%, а долг к акционерному капиталу только 9 к 10.

В макроэкономике США сегодня выходят данные, от которых ждут уменьшения выданных разрешений на строительство (до 1,29 млн в год с 1,30 млн в год) и закладок новых домов (до 1,28 млн в год с 1,30 млн в год), числа заявок на пособие по безработице (до 250 тысяч с 261 тысячи), запасов нефти (на 1,4 млн после минус 4,9 млн неделей ранее), ожидается снижение индекса ФРБ Филадельфии до 24,9 пункта с 26,2 пункта. На повестке дня отчётность IBM, также в течение недели ждут финансовых показателей Netflix.

Завершая сказанное, нужно отметить резкое увеличение ожиданий акционеров американских кредитных учреждений от ближайшего финансового года. Стабильные компании, устойчиво генерирующие результат, прекрасно понимают, что в зрелой фазе роста привлечь акционеров проще всего выплатой дивидендов и обратным выкупом ценных бумаг и что при повышении волатильности и процентных ставок лучший способ заработать деньги - это не самостоятельный трейдинг и не рост кредитов, а участие в крупных сделках по объединению, выделению, первичному размещению ценных бумаг. Когда нас спрашивают, есть ли перспективы дальнейшего роста ценных бумаг США, достаточно обратить внимание на темпы увеличения прибыли. Могут ли акции расти медленнее этих темпов? Вряд ли, по крайней мере, точно не в случае с компаниями, которые уверенно смотрят в будущее.