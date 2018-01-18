Рынок нефти в ожидании данных EIA и результатов первых ее торгов за юани

Подрастанию цены немного способствовали сообщения американского института нефти о новом снижении запасов в США. По оценкам API, на 18.01 запасы упали на очередные 5,12 мб. Это существенно больше, чем предсказывали (3,6 мб) опрошенные аналитики. Но главные новости по запасам и добыче рынок ждет сегодня от EIA. Пока длительный период снижения запасов способствовал росту цены нефти.

Но снижение запасов не бесконечно. Обычно в зимние месяцы в США наблюдался как раз рост запасов в силу сезонного снижения потребления. (В этом смысле происходившее до сих пор снижение запасов в США становится все более интригующим). Но и в этом году не за горами переход к росту запасов и их динамика будет давить на цены нефти.

Вот тогда вновь активизируются споры по параметрам бюджетного правила. Да собственно они и сейчас прорываются наружу. Министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК сообщил о своей мечте: «Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменения ценовых колебаний на нефть».

Для справки напоминаем, что Норвегия – крупнейшая нефте- и газодобывающая страна Европы. Сейчас там происходит плавное снижение добычи. Норвегия и в 2018 году планирует новое сокращение объемов добычи нефти на два процента – до отметки в 1,55 миллиона баррелей в сутки (и газа 90,2 миллиона кубов) к уровню в 1,59 миллиона баррелей (92 миллиона кубометров) в 2017-м. А в 2017 году тоже было отмечено снижение добычи по сравнению с 2016 годом. По прогнозам, снижение добычи в Норвегии прогнозируется вплоть до 2020 года, когда снижение сменится ростом за счет запуска новых проектов. Все это интересные, но далекие перспективы.

А вот сегодняшний день рынок будет ждать выхода данных от EIA по запасам и добыче нефти в США. Но главным событием дня сегодня будет даже не это, а старт фьючерсных торгов на нефть в Китае. Это эпохальное событие, которое заслуженно должно войти в историю.