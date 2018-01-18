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Рынок нефти в ожидании данных EIA и результатов первых ее торгов за юани


Commodities / Рынки
Николай Подлевских
Николай Подлевских
начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 
Цены нефти за прошедший день немного подросли, частично компенсировав сильное снижение вторника.

Подрастанию цены немного способствовали сообщения американского института нефти о новом снижении запасов в США. По оценкам API, на 18.01 запасы упали на очередные 5,12 мб. Это существенно больше, чем предсказывали (3,6 мб) опрошенные аналитики. Но главные новости по запасам и добыче рынок ждет сегодня от EIA. Пока длительный период снижения запасов способствовал росту цены нефти. 

Но снижение запасов не бесконечно. Обычно в зимние месяцы в США наблюдался как раз рост запасов в силу сезонного снижения потребления. (В этом смысле происходившее до сих пор снижение запасов в США становится все более интригующим). Но и в этом году не за горами переход к росту запасов и их динамика будет давить на цены нефти.  

Вот тогда вновь активизируются споры по параметрам бюджетного правила. Да собственно они и сейчас прорываются наружу. Министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК сообщил о своей мечте: «Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменения ценовых колебаний на нефть».

Для справки напоминаем, что Норвегия – крупнейшая нефте- и газодобывающая страна Европы. Сейчас там происходит плавное снижение добычи.  Норвегия и в 2018 году планирует новое сокращение объемов добычи нефти на два процента – до отметки в 1,55 миллиона баррелей в сутки (и газа 90,2 миллиона кубов) к уровню в 1,59 миллиона баррелей (92 миллиона кубометров) в 2017-м. А в 2017 году тоже было отмечено снижение добычи по сравнению с 2016 годом. По прогнозам, снижение добычи в Норвегии прогнозируется вплоть до 2020 года, когда снижение сменится ростом за счет запуска новых проектов. Все это интересные, но далекие перспективы. 

А вот сегодняшний день рынок будет ждать выхода данных от EIA по запасам и добыче нефти в США. Но главным событием дня сегодня будет даже не это, а старт фьючерсных торгов на нефть в Китае. Это эпохальное событие, которое заслуженно должно войти в историю.

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