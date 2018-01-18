Монетарная инфляция в РФ в ближайшие месяцы ускорится

Столь продолжительное замедление инфляции будет стимулировать ЦБ снижать ключевую ставку. Так, после ее снижения на 50 б.п. в декабре многие участники рынка предполагали, что на заседании в феврале регулятор может взять паузу. Сейчас такое развитие ситуации кажется маловероятным.

Мы считаем, что основное снижение ключевой ставки будет в первом полугодии, во второй половине года инфляция должна ускориться, что будет препятствовать дальнейшему снижению ставки. При этом ЦБ, по нашему мнению, вряд ли снизит ключевую ставку сразу на 50 б.п. в феврале, более вероятным кажется снижение на 25 б.п.: с начала года Центробанк менее активно стерилизует избыточную ликвидность, что уже привело к снижению ставок на межбанковском рынке и смягчению денежно-кредитных условий. К тому же сохраняющийся навес избыточной ликвидности является инфляционным фактором, так что мы ждем ускорения роста монетарной инфляции в ближайшие месяцы.

Уровень корсчетов снизился за день более чем на 0,8 трлн руб. Снижение в первую очередь вызвано перераспределением средств в пользу банковских депозитов, и значительное падение корсчетов не означает, что в банковской системе нарастает дефицит ликвидности. Более того, объем корсчетов в 2 трлн руб. все еще превышает значение, необходимое для прохождения периода усреднения. Таким образом, снижение уровня ликвидности в банковской системе не должно привести к заметному росту ставок на межбанковском рынке.