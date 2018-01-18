Единственная неопределенность для сектора связана с возможными санкциями и вербальными интервенциями различными чиновниками по данной теме. Однако низкие торговые обороты указывают на отсутствие страха инвесторов в случае каких-либо внешних ограничений. Таким образом, внутридневную коррекцию перед аукционом можно связать со спекулятивными действиями игроков, желающих купить бумаги с премией.

Кроме того, очень удачно завершились аукционы (26222 и 26221) по размещению федеральных облигаций, которые полностью реализованы на первичном рынке с многократным переспросом без премии к кривой вторичного долга, что согласуется с нашим прогнозом.

Тем не менее мы сохраняем рекомендацию по классическим облигациям «покупать с премией» в размере доходности до 10 бп, поскольку мы не слишком оптимистично смотрим на перспективы сектора в течение первого квартала. Устойчивость нефтяных котировок вызывает сомнение, а спекулятивная игра против рубля может усилиться по мере увеличения вероятности повышения ставки ФРС и объявления доклада по санкциям.