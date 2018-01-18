Индекс Мосбиржи может под копирку повторить прошлогодний сценарий

Во всём финансовом мире продолжает царить эйфория. Сводный индекс азиатского региона сегодня также переписал исторический максимум, американские индексы практически каждый день переписывают рекорды. Чуть слабее выглядят фондовые рынки в Европе, но тут нет ничего удивительного, на экспортёров давит дорогой евро.

В Америке вчера стартовал сезон корпоративных отчётностей. В Европе и России большинство компаний также в ближайшие две недели предоставят финансовые результаты за четвёртый квартал.

Российские биржевые индексы сегодня в первой половине дня дружно прибавляют по 0.5%. Валютный РТС достиг 1270 пунктов. В последний раз на текущих отметках он находился в августе 2014 года. Из отдельных российских историй сегодня стоит выделить акции Сбербанка и Роснефти, они показывают рост на 1.5%. Бумаги Лукойла, НЛМК показывают повышение в пределах 1%, а вот банка ВТБ – падают почти на 1.4%.

Сырье и валюты

На рынке сырьевых активов сегодня наблюдается практически нейтральная динамика. Индекс промышленных металлов показывает скромный рост в пределах 0.5%. Драгоценные металлы торгуются вблизи вчерашнего закрытия. Цены на нефть пока тоже стабильны, хотя буквально в ближайший час выйдет очередной отчёт ОПЕК, который может привести к резким ценовым колебаниям. Плюс, сегодня выйдет очередная порция данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, и, конечно же, данные по добыче в США, которая продолжает бить рекорды. Котировки нефти марки Brent пока торгуются чуть выше 69$ за баррель.

На глобальном валютном рынке американский доллар вновь находится под небольшим давлением, хотя колебания в последние дни совсем незначительны. Индекс доллара (DXY) снижается на 0.25%, торгуясь у отметки 90.4. Ключевая валютная пара евро/доллар пока уверенно держится выше 1.22. Российский рубль в паре с долларом сегодня укрепляется на 0.35%, до о 56.66. На российском рынке ОФЗ пока всё спокойно, но не стоит забывать о предстоящих санкциях со стороны США, которые должны анонсировать 29 января

Прогноз

Открытие торгов в США пройдёт практически в нейтральном ключе, но закрытие может быть на отрицательной территории. Сегодня предоставят свои финансовые отчёты около 40 американских компаний, поэтому инвестиционные настроения будут целиком и полностью зависеть от их показателей. Большинство инвесторов уже давно привыкло к тому, что ожидания по отчётам всегда занижаются, поэтому не стоит удивляться фиксации даже при хороших показателях.

Техническая картина по рублёвому индексу МосБиржи пока выглядит позитивно. Признаков коррекции и даже слабости пока нет, но покупать на текущих отметках уже явно поздно. В прошлом году в январе тоже царила эйфория, но потом индекс падал шесть месяцев подряд. Сейчас российским инвесторам стоит подтягивать защитные стопы по длинным покупкам и частично сокращать долю рисковых активов.