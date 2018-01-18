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Рост нефтепереработки в Китае может поддержать запал "быков"


Рынки
Софья Кирсанова
Софья Кирсанова
аналитик УК "Райффайзен Капитал"
 
В четверг, 18 января, российский фондовый рынок снова движется в растущем тренде: индекс РТС прибавляет 1,1%, при этом ММВБ – только 0,8%, на фоне укрепления курса рубля на 0,5%, с 56,8 до 56,6 за доллар.

Поддержку рынку оказывает нефть, которая перестала дешеветь, зафиксировавшись на уровнях $69,3-69,4 за баррель Brent спот. Драйверами выступили как статистика от API об очередном сокращении запасов в США (-5,1 млн баррелей за прошлую неделю), так и данные по увеличению нефтепереработки в Китае на 5,8%, до рекордных 11,44 млн баррелей в сутки. Последнее может поддержать запал «быков» как потенциальный индикатор роста спроса на нефть в 2018 году, который способен сбалансировать рынок или даже привести к дальнейшему сокращению мировых запасов «черного» золота.

Несмотря на то что нефть движется в боковике, курс рубля сегодня укрепляется, чему способствует ослабление доллара ко всем мировым валютам. Соглашение о дальнейшем финансировании работы американского правительства до сих пор не достигнуто, и, по оценке представителя Конгресса США, процесс обсуждения может затянуться до 16 февраля, что создает навес неопределенности для инвесторов.

В лидерах роста сегодня «голубые фишки». Дорогая нефть в рублевом выражении способствует росту спроса на российский рынок в целом со стороны глобальных инвесторов. Сегодня дорожают акции Сбербанка (+2,5%), Роснефть (+1,7%), Татнефть (+2,2%).

Подрастают и котировки акций Алросы (+2,4%). Небольшую поддержку им оказывают новости о росте продаж сети ювелирных украшений Tiffany на 8% за 2 последних месяца года после роста на 3% в течение предыдущих 2 кварталов и негативной динамики в 2016 году.

Среди аутсайдеров сегодня акции ритейлеров: Детский мир (-2,3%), O’Key Group (-3%), Магнит (-2%), X5 Retail (-1,5%).

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