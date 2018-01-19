Нефть вернулась к значениям прошлого вторника

Рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,86%, обновив исторический максимум. Долларовый индекс РТС вырос еще сильнее, на 1,15%. Американский DJI в начале торгов вновь обновил исторический максимум, но по итогам дня снизился на 0,37%. Утром пятницы большинство азиатских торговых площадок росло на 0,2%-0,6%. Исключение составил ASX Australia, который снижался на 0,2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2,795, вблизи уровней закрытия предыдущего торгового дня. Сегодняшняя ночная корректировка нефтяных цен может привести к снижению котировок акций в начале торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2275-2320 пунктов, по индексу РТС — 1265-1290 пунктов. Публикаций отчетности российских эмитентов сегодня не ожидается.

Вслед за рынком акций в четверг укрепился и рубль. По итогам дня доллар по расчетам «на завтра» подешевел до 56,525 руб. (-22,75 коп.), а европейская валюта снизилась до 69,13 руб. (-24 коп.). Укреплению рубля способствует окончание периода выплаты промежуточных дивидендов. Кроме того, продолжает действовать фактор налогового периода, который заставляет экспортеров менять валюту на рубли, а также по-прежнему достаточно высокие цены на нефть. Однако именно ночное снижение нефтяных цен может привести к корректировке рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 56,0-57,1 руб., для европейской валюты — 68,4-69,8 руб.

В четверг цены на нефть оказались под давлением. Торги черным золотом начались с отметки $69,1 за баррель марки Brent, и после непродолжительного роста до $69,3 за бочку перешли к снижению до $68,5 в начале американской сессии. К концу дня им удалось восстановиться до значения $68,9 за баррель. Источником давления на нефть стал новый ежемесячный отчет ОПЕК. В своем документе картель повысил прогноз прироста предложения нефти в текущем году со стороны стран, не входящих в организацию из-за роста цен на сырье. По последним данным, этот прирост может составить 1,15 млн баррелей в сутки вместо 0,99 млн, как это было в предыдущем прогнозе. Основной источник этого прироста – сланцевая нефть из США. Управление энергетической информации Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти за неделю на 6,9 млн баррелей вместо ожидаемого рынком снижения лишь на 3,6 млн, однако на фоне негатива от ОПЕК поддержать рынок эта новость не смогла.

Утром пятницы двумя сильными движениями цены снизились до $68 за баррель, вернувшись к значениям прошлого вторника, после чего немного восстановились до $68,3 за бочку. Вероятный дневной диапазон торгов для сорта Brent составляет $67,5-68,9 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $61,6 - 70,1. Вечером Baker Hughes опубликует отчет по активным нефтяным платформам в США. Неделей ранее их число выросло на 10 единиц до 752 шт.