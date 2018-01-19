"Дикси": планируемый делистинг и продолжение выкупа акций важнее фундаментальных показателей

В частности, консолидированная выручка снизилась на 7% (здесь и далее – год к году) до 72,6 млрд руб. (1,2 млрд долл.).

Подразделение «Дикси» показало сокращение выручки на 8% до 57,3 млрд руб. (981 млн долл.). Продажи в дивизионе «Виктория» уменьшились на 4% до 9,6 млрд руб. (165 млн долл.)., а в подразделении «Мегамарт» – на 6% до 5,0 млрд руб. (86 млн долл.). В то же время руководство компании ожидает возврата к росту выручки и сопоставимых продаж в 2018 г.

Сопоставимые продажи упали на 8%

В четвертом квартале сопоставимые продажи снизились на 7,9% при сокращении среднего чека на 1,5% и трафика – на 6,9%. При этом динамика как покупательского потока, так и среднего чека была отрицательной по всем трем сегментам розничного бизнеса Дикси. Компания сократила свою торговую сеть на 1 магазин до 2 703 магазинов, в том числе 2 534 магазина шаговой доступности «Дикси», 78 супермаркетов «Виктория», 49 магазинов шаговой доступности «Виктория», 26 магазинов «Мегамарт» и 15 магазинов «Минимарт». Общая торговая площадь составила 927 тыс. кв. м, включая 739 тыс. кв. м в подразделении «Дикси» и 109 тыс. кв. м в подразделении «Виктория».

Планируемый делистинг и продолжение выкупа акций с рынка важнее фундаментальных показателей

Слабая динамика продаж Дикси в четвертом квартале была ожидаемой, учитывая проводимую в прошлом году оптимизацию бизнес-модели, направленную в первую очередь на восстановление рентабельности. При этом в ближайшее время основным фактором для динамики котировок акций компании останется ситуация с их планируемым делистингом, а не фундаментальные показатели. Решение о делистинге акций Дикси с Московской биржи было принято собранием акционеров в конце прошлого года, но он не состоится, если объем бумаг, предъявляемых к выкупу не голосовавшими за него акционерами, превысит 10% от стоимости чистых активов общества (что весьма вероятно). В этом случае возможно проведение повторного голосования. Также мы ожидаем продолжения компанией выкупа акций. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Дикси.