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Потоки фондов: самые высокие притоки за последние 6 лет


Рынки
Смольянинов Вячеслав
Вячеслав Смольянинов
замруководителя управления анализа рынка акций ФГ БКС
 
Оптимизм в отношении развивающихся рынков обеспечил рекордные притоки, однако мы рекомендуем действовать осторожно, поскольку текущие уровни неустойчивы, и мы считаем, что рынок достигнет пика до конца января, а притоки пойдут на спад.

EPFR Global опубликовал данные по потокам по итогам прошедшей недели (завершилась в среду). Потоки в российские активы из фондов акций и облигаций составили $530 млн против $550 млн за предыдущую неделю – оба результата выглядят очень сильно с исторической точки зрения.

Потоки фондов акций:

- Только Россия: притоки $210 млн (против $160 млн н/н) – самый большой приток с января 2017 г.!

- Совокупно: притоки $390 млн (без изменений н/н) – лучшие две недели с февраля 2012 г.!

Потоки фондов облигаций:

- Только Россия: оттоки $30 млн (против $20 млн н/н) – самый большой отток за последние 5 недель

- Совокупно: притоки $140 млн (против $160 млн н/н) – лучше две недели за последние 7 месяцев!

Оптимизм инвесторов по EM обеспечил самые высокие притоки в Россию с февраля 2012 г., т.е. в конце президентского срока Дмитрия Медведева. Сильный импульс притоков в акциях продолжается с начала года: последние две недели притоков в российские бумаги (из всех фондов) стали рекордными за последние 6 лет. Тогда (также перед выборами президента России) протесты 2011 г. испугали глобальных инвесторов, что привело к существенным оттокам в конце 2011 г., однако по мере стабилизации ситуации и роста цен на нефть зарубежные инвесторы начали снова вкладываться в Россию и развивающиеся рынки (EM).

Высокие цены на нефть остаются одним из источников оптимизма, однако, в отличие от ситуации 6 лет назад, большая часть притоков приходится на акции EM как класс активов, при этом Россия получает притоки скорее «за компанию», нежели в качестве желаемого объекта таких инвестиций.

Оптимизм в отношении облигаций EM с легкостью компенсирует любые оттоки фондов облигаций, ориентированных на Россию. Оптимизм в отношении долговых инструментов EM также остается очень сильным (максимум за последние более чем 6 месяцев). Однако фонды, инвестирующие в Россию, снова показали оттоки. Тем не менее оптимизм поддерживает всех, включая российские долговые инструменты, благодаря притокам в GEM фонды облигаций.

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