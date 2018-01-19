Суверенные евробонды РФ усилили снижение на фоне роста доходности на глобальных рынках

Так, UST-10 вчера превысила отметку 2,6% годовых впервые с марта 2017 г., в т.ч. после публикации накануне хорошей макростатистики в США (промпроизводство, Бежевая книга), а также новостей, что Apple готова вернуть в страну прибыль со своих зарубежных счетов (около 252 млрд долл.) и заплатить в США разовый налог в размере 38 млрд долл. после принятия налоговых послаблений, предложенных Д.Трампом, в конце 2017 г. Кроме того, вчера стало известно, что ВВП Китая по итогам всего 2017 г. ускорился до 6,9% с 6,7% в 2016 г. Все это способствовало подъему биржевых индексов в мире, в т.ч. до новых рекордных отметок, интерес к бондам снижался. Вместе с тем, под давлением оказались суверенные евробонды всех стран EM – 10-летние выпуски подросли в доходности на 2-8 б.п. Российский бенчмарк RUS’27 в цене опустился на 37 б.п. (YTM 3,85%), длинные евробонды RUS’42 и RUS’43 – на 81-87 б.п. (YTM 4,8%- 4,81%), 30-летний RUS’47 – на 79 б.п. (YTM 4,94%).

После успешного первого в этом году размещения евробондов Фосагро о начале road show (19-23 января) объявил Полюс (Ва1/ВВ-/ВВ-), по итогам которого намерен разместить среднесрочные евробонды в долларах. О планах новых «вечных» евробондов объявил Альфа-Банк (Ва1/ВВ/ВВ+), который проведет встречи с инвесторами 22-23 января.

Сегодня с утра доходности UST-10 продолжают рост до уровня 2,63%-2,64% годовых, 2-летние treasuries стабилизировались в районе 2,04%-2,05% годовых. В этих условиях давление на суверенные евробонды EM может сохраняться. Для российского сегмента также не менее важным является откат в нефти – Brent опустилась до 68,6 долл./барр. после публикации недельных данных Минэнерго США, которые хотя и отразили резкое снижение запасов нефти на 6,86 млн барр., но одновременно заметно увеличилась добыча нефти на 2,7% до 9,75 млн барр./с и подскочили запасы бензина на 3,62 млн барр. ОПЕК в ежемесячном отчете в четверг сообщила о росте добычи нефти странами картеля в декабре на 42 тыс. б/с до 32,42 млн б/с, а также повысила прогноз роста поставок нефти в 2018 г. из не-ОПЕК на 160 тыс. б/с из-за США и Канады.