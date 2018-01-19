Что купить на биржах США в третьей декаде января 2018 года?

Фондовые индексы США в четверг падали по мере приближения крайнего срока для принятия законопроекта о расходах: S&P 500 - на 0,16% до 2798,03 пункта от падения страхования на опасениях роста выплат в случае экстраординарных событий в экономике, индекс Dow 30 - на 0,37% до 26017,81 пункта на слухах о том, что General Electric лишится прежних объёмов поддержки государства.

Цена эталонного сорта нефти Брент, на момент написания, понижалась на 1,0% до $68,59 за баррель, так как данные о росте добычи в США перевесили влияние статистики о падении запасов в Америке девятую неделю подряд. Тем не менее цена нефти явно не предпосылка нынешнего движения в индексе.

Впереди промежуточная и зрелая фазы роста американского фондового рынка, индекс S&P 500 может направиться к 10 тысячам пунктов в течение следующих 5-7 лет. Какие же акции покупать в сложное время для мировой экономики, так, чтобы они выстрелили ещё и при ускорении экономического роста?

Во-первых, банки, которые обеспечивают восстановление экономики США, активно внедряют блокчейн и гибко меняются под влиянием веяний времени, оставаясь верны ядру консервативных бизнес-моделей.

Во-вторых, домашние телекомы. Бумаги Netflix (Nasdaq: NFLX) росли перед отчётностью. В качестве диверсификации вдобавок к ним приобретали Charter и Discovery Communications, CBS и Viacom. Повышение объясняется тем, что возможная приостановка деятельности федеральных чиновников резко увеличит время просмотра телевидения и пользования интернетом. В бумагах Facebook (Nasdaq: FB) завершается откат, отмеченный после заявки на то, что лента новостей в FB будет больше ориентирована на консервативные семейные ценности, на френдов из числа собственной семьи пользователя и на то, чтобы не отнимать много времени.

В-третьих, ритейл. Из отдельных компаний, бумаги Amazon (Nasdaq: AMZN) росли на слухах о том, что после возможного отъезда General Electric в Бостоне откроют второй головной офис этого интернет-гиганта (тема, важная для логистики Amazon). Акции Walmart (Nyse: WMT) повышались после комментариев компании в среду о начале бесплатного распространения пудры, нейтрализующей неиспользованные лекарства на основе опиоидов, с целью привлечь покупателей в магазины. Бумаги ритейлера Ebay (Nasdaq: EBAY) растут от того, что альтернативой просмотру телепередач в случае экстраординарных событий в экономике наверняка будут покупки в онлайн. Хотя не все бумаги розничной торговли одинаково прозрачны, например, не вполне понимаю двузначный рост акций Target (Nyse: TGT) после включения в фонд EQLT.

В-четвёртых, новые сектора в медицине. Восходящий тренд в части бумаг, связанных с легализацией в Калифорнии, например, в AbbVie и оптовика лекарств McKesson (Nyse: ABBV, Nyse: MCK), скорее всего, рано или поздно продолжится. Бумаги страховщика United Health (Nyse: UNH) дорожают на уверенности в сохранении денежного потока, вне зависимости от политических перипетий. Производитель дженериков Allergan, инновационная медицинская компания Incyte и разработчик робота-инжектора инсулина Medtronic (Nyse: MDT, AGN; Nasdaq: INCY) увеличивались в цене под влиянием инноваций, меняющих мир и кардинально улучшающих качество жизни пациентов.

В-пятых, хорошо работающие генераторы кэша из азиатских тигрят первой волны. Производитель чипов для Apple и для майнеров биткойна, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (Nyse: TSM) росла на обещаниях дивидендов и ожиданиях роста кэша на балансе после корпоративного прогноза сохранения капекс около $10,5-$11 млрд при росте выручки на 10%-15% в долларах в 2018-м, а также улучшения отношения капекс к выручке до 20%-30% с 35%. Какой солидный запас прочности!

Наконец, ещё из хайтека, и в качестве развития финансового рынка, на бирже запущена пара первых в мире биржевых фонда на блокчейн. Бумаги блокчейн-сегмента, включая Nvidia (Nasdaq: NVDA), IBM (Nyse: IBM), интернет-магазин Overstock.Com, британский банк Barclays, теперь, скорее всего, получат поддержку при снижениях.

В сфере макроэкономики, нижняя палата парламента США в четверг приняла проект краткосрочного продления финансирования федерального правительства, но в верхней для принятия закона пока не хватает одного голоса, так как "против" выступают 39 демократов и 2 республиканца. По этой причине доходность 10-летних трежерис достигла максимума больше чем за год около 2,63% на опасениях незаурядной ситуации в экономике.

Если демократы продолжат отстаивать детей иммигрантов и не согласятся на предложенную республиканцами смету расходов, это создаст риск приостановки деятельности федералов сегодня. Но если республиканцы оставят деньги на этих детей, им всё равно придётся остановить работу федеральных учреждений США 16 февраля, потому что к тому времени вынесет лимит по госдолгу США. Вне зависимости от их решения, повышение ставок ФРС при росте госдолга увеличит доходности трежерис, усложнив финансирование бюджета. К тому же президент Трамп намерен выпустить план по привлечению $1 трлн в инфраструктуру до послания американскому народу 30 января, и вместе с увеличением цен на нефть до трёхлетних максимумов это усиливает инфляционные ожидания.

Высокие ожидания инфляции при слабом росте экономики свидетельствуют в пользу покупки акций стабильных и устойчивых компаний на Nyse и Nasdaq. В преддверии послания Трампа американскому народу следует использовать любую возможность для того, чтобы обдумать возможные варианты международной диверсификации. В том числе - в большие запасы кэша, в блокчейн, в прорывы в медицине и в услуги для дома.