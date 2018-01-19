К концу года доходность коротких ОФЗ составит около 6,5%, длинных - около 7,25%

Российские рублевые активы, в отличие от евробондов, демонстрируют устойчивость к росту доходности казначейских облигаций США: и рублю и ОФЗ удалось вчера подорожать. Поддержку рублю оказало снижение курса доллара к мировым валютам, и к концу основной торговой сессии рубль укрепился на 30 коп. до 56,5 руб./долл., проигнорировав небольшое снижение цен на нефть.

Но стоит отметить, что, вопреки вчерашнему снижению на 0,7% до 68,9 долл./барр., нефтяные котировки находятся вблизи максимумов, которых рынок не видел с декабря 2014 г.

ОФЗ вновь продемонстрировали умеренный ценовой рост, оборот был достаточно высоким – порядка 33 млрд руб. Больше всего сделок вновь прошло в восьмилетних ОФЗ 26219, доходность которых снизилась еще на 2 б.п. до 7,35% годовых. Доходности остальных ликвидных бондов в четверг потеряли около 1–3 б.п. Из бумаг с переменным купоном высокая активность снова отмечена в ОФЗ 29006.

Спрос на гособлигации поддерживается избытком рублевой ликвидности в банковской системе. Кроме того, растет вероятность снижения ключевой ставки на заседании ЦБ в феврале. Так, согласно недельным данным, за первые две недели января индекс потребительских цен вернулся на траекторию замедления, что может позволить регулятору продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики, о чем вчера упомянул глава департамента ДКП ЦБ Игорь Дмитриев в рамках Гайдаровского форума.

Мы предполагаем, что к концу года ключевая ставка будет снижена на 75 б.п. до 7%, при этом основная часть снижения придется на первое полугодие, когда инфляция будет ниже таргета Центробанка.

Исходя из нашего прогноза по ставке, мы ожидаем доходность коротких ОФЗ в районе 6,5% годовых, длинных – порядка 7,25% на конец года и, соответственно, роста угла наклона кривой до 75 б.п. в 2018 г.