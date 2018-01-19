Политические баталии в США отпугнули спрос на риск

Противоречия между Палатой представителей и Сенатом могут создать проблемы для инвесторов.

Доходности казначейских обязательств США вчера поднялись к максимумам с начала 2016 г. Палата представителей США вчера приняла законопроект, который позволяет продлить финансирование правительства еще на 1 месяц, однако позиция Сената создает риски, что на сегодняшнем голосовании этот проект не будет принят.

Европейские рынки двигались разнонаправленно, поддержку оказывала статистика из Китая. ВВП страны в 2017 г. вырос с 6.7% до 6.9%. Китая впервые с 2010 г. продемонстрировал повышение годовых темпов роста, а сам рост был максимальным с 2015 г. Новости из Китая позитивно отразились на сырьевых площадках, инвесторы сохранили уверенность в том, что спрос со стороны Поднебесной останется высоким и в текущем году.

Сезон квартальных отчетов продвигается неравномерно. Большинство банковских отчетов оказались не только слабыми, но и слабее рыночных ожиданий. Вчера отчет банка Morgan Stanley выглядел слабым из-за роста чистого убытка, однако данные были лучше средних ожиданий.