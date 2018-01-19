Потенциал роста золота появится только в случае приостановки деятельности госорганов в США

Большую часть четверга котировки желтого металла стабильно держались в пределах $1 325-1 332 за унцию, причем сначала они уверенно росли вплоть до верхней границы этого диапазона, а затем откатились вниз. Динамика цен на золото большую часть дня отражала движение пары EUR/USD, а днем рост котировок был ограничен повышением доходности гособлигаций США. Главным событием для рынка золота сегодня будет голосование в Сенате по законопроекту о повышении потолка госдолга США, который позволит избежать приостановки деятельности госорганов в ночь на пятницу. Минувшей ночью Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, одобрила этот законопроект, но его проведение в Сенате, видимо, вызовет проблемы, т. к. демократы готовы проголосовать против.

Наши аналитики валютного рынка отмечают, что сегодняшний день обещает быть спокойным с точки зрения публикации данных. В 18:00 мск в США выйдет индекс потребительской уверенности, и с учетом текущих дебатов в ФРС наибольший интерес будут представлять инфляционные ожидания американцев.

Мы полагаем, что потенциал роста цен на золото может появиться только в случае приостановки деятельности госорганов в США, что, на наш взгляд, маловероятно. Скорее всего, потолок госдолга будет повышен на короткое время, и рынок золота большую часть дня будет консолидироваться у верхней границы диапазона $1 330-1 335 за унцию.