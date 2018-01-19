Десять главных событий конца января

О том, какие важные события нас ждут на будущей неделе, о том, как отдыхают и попутно делают бизнес сильные мира сего – расскажем далее.

Понедельник, 22 января, обещает быть спокойным. Из значимых событий можно отметить только встречу министров финансов стран Евросоюза. Вероятнее всего, на встрече будет обсуждаться подготовка к будущему процессу Brexit. Вечером по московскому времени выйдет доклад МВФ «Перспективы мировой экономики», подготовленный именно к важному событию, которое произойдет во вторник. В любом случае представители МВФ в России уже рассказали, что хотели бы видеть в нашей стране в 2018 и в последующие годы рост ВВП не менее чем на 3% в год, но их эксперты уверены, что реальный рост будет не выше 1,5%.

Во вторник, 23 января, на швейцарском горнолыжном курорте в Давосе откроется ежегодный Международный экономический форум, который будет продолжаться до 26 января включительно. Это событие уже получило в России неофициальное название «Клуб миллиардеров», поскольку крупные владельцы бизнеса приезжают туда каждый год в конце января или начале февраля, чтобы покататься на лыжах, встретиться со старыми друзьями, а также в приятной обстановке обсудить мировые экономические проблемы. Если вы всего лишь долларовый миллионер, а не миллиардер, то не факт, что вы получите приглашение в этот закрытый клуб. Впрочем, этот клуб приоткрывают для деловой прессы, а также для всемирно известных политиков, глав центробанков мира и авторитетных экономистов.

Вице-премьер Аркадий Дворкович в этом году возглавит российскую правительственную делегацию в Давосе на официальном уровне. Но уже известно, что глава Банка России Эльвира Набиуллина отменила свою ранее запланированную поездку на это мероприятие. Тем не менее, форум в Давосе наверняка посетят представители крупного российского частного бизнеса, попросту говоря, олигархи. Возможно, что в ходе форума будут сделаны какие-либо заявления, которые могут оказать некоторое краткосрочное влияние на доллар, евро или иные мировые резервные валюты. Однако влияния на рубль от заявлений, сделанных на этом форуме, вряд ли можно будет ожидать, так как главы российского Центробанка в Давосе не будет.

Но важные события вторника не ограничатся только одним открытием давосского форума. Утром 23 января мы узнаем решение Банка Японии по процентной ставке, кроме того, состоится пресс-конференция главы Банка Японии Куроды, и будет опубликован комментарий финансового регулятора по денежно-кредитной политике. Возможно, что в ходе пресс-конференции японский финансовый регулятор прольет немного света восходящего солнца на будущие контуры программы покупки ценных бумаг. Напомним, что в настоящее время процентные ставки в Японии отрицательные, базовая процентная ставка составляет -0,1%. Мы полагаем, что Банк Японии с высокой вероятностью сохранит ставку без изменений – смягчение денежно-кредитной политики продолжится. Вероятный коридор значений по паре USD/JPY составляет 110-111,7 иен за доллар.

Вечером 23 января Еврокомиссия опубликует индекс доверия потребителей в еврозоне за первую половину января. Это важный опережающий индикатор, отражающий уверенность потребителей стран еврозоны в экономической стабильности. Важно отметить, что прошлое значение индекса составляло 0,5, причем в конце 2017 года значение этого индикатора вышло на максимум за последние 10 лет, а еще два года назад этот индекс достаточно долго находился в области отрицательных значений. Консенсус европейских аналитиков ожидает роста значения данного индекса до 0,7.

В среду, 24 января, в первой половине дня будет опубликован другой важный опережающий индикатор европейской экономики – индексы Markit в сфере услуг и производства в еврозоне за первую половину января. Напомним, что данный индикатор отражает активность предприятий сектора производства и услуг по закупкам. Прошлое значение индекса находилось на уровне в 56,6 пунктов для сектора услуг и 58,1 пункт для производственного сектора. Европейские эксперты ожидают снижения индекса для сектора услуг до 56,3 пунктов и небольшого роста индекса для производства до 58,3 пунктов.

Днем выйдут данные по рынку труда в Великобритании за декабрь, в частности, данные по средней квартальной зарплате и по среднему уровню безработицы за три месяца. Рынок ожидает, что безработица в Великобритании останется на ноябрьском уровне в 4,3% трудоспособного населения, а средняя квартальная зарплата с учетом премий вырастет в декабре на 2,3%, что будет меньше, чем рост в ноябре (на 2,5%). Вероятный коридор значений по паре GBP/USD составляет $1,38-$1,395 за фунт стерлингов, если данные по рынку труда не разойдутся с прогнозом в худшую сторону, вероятно продолжение роста британского фунта стерлингов.

Вечером по московскому времени будет опубликован индекс PMI Markit в сфере услуг и производства за первую половину января уже в США. Рынок ожидает, что значение индекса для сектора услуг понизится до 53 пунктов по сравнению с 53,7 пунктами ранее, а для производства – вырастет с 55,1 пункта до 55,8 пунктов.

Несколько позже, вечером 24 января выйдут данные Минэнерго США об изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. По данным Минэнерго, за прошлую неделю запасы сократились на 6,86 млн баррелей. Если на будущей неделе запасы опять сократятся, это может оказать поддержку росту цены на нефть. Ожидаем нефть смеси Brent на следующей неделе в коридоре $68-69 за баррель.

В четверг, 25 января, российские студенты празднуют «Татьянин день» (День студента), а тем, кто уже получил диплом о высшем образовании и работает на финансовых рынках, не нужно расслабляться. Днем состоится заседание Европейского центрального банка по вопросу о процентной ставке в еврозоне. Напомним, что в настоящее время процентная ставка ЕЦБ равна нулю, а ставка по депозитам отрицательная (-0,4%). Полагаем, что ЕЦБ не примет решения о повышении ставок. Однако на последующей пресс-конференции и в комментариях о монетарной политике глава ЕЦБ Марио Драги может предоставить некоторые ориентиры относительно возможных сроков ужесточения денежно-кредитной политики и повышения ставок. Динамика евро может зависеть от комментариев представителей ЕЦБ. Вероятный коридор значений пары EUR/USD ждем на уровне 1,21-1,235 долл. за евро.

Вечером в США выйдут еженедельные данные по первичным и повторным заявкам на пособия по безработице (на прошлой неделе число первичных заявок составило 220 тыс., повторных – 1,95 млн).

В России в четверг вечером могут выйти данные по уровню официальной безработицы в декабре. Мы ожидаем, что в декабре официальная безработица может остаться на ноябрьском уровне в 5,1% и не ожидаем существенного влияние этого показателя на пару доллар/рубль, если только актуальная безработица не окажется значительно ниже прогнозной.

В Канаде вечером выйдут данные о розничных продажах за ноябрь. Рынок ожидает, что в ноябре этот показатель снизится по сравнению с октябрем на 0,1% (в октябре был рост на 1,5%). Вероятный коридор значений по паре USD/CAD составляет 1,23-1,255 канадских долларов за доллар США.

В пятницу, 26 января, скучать никому точно не придется. Правда, австралийцы могут отдохнуть: в этот день у них национальный праздник – День Австралии – и финансовые рынки будут закрыты. А нам, равно как и всему остальному миру, придется следить за выходящими важными данными. Рано утром мы узнаем данные об инфляции потребительских цен в Японии за декабрь. Рынок ожидает, что инфляция в декабре вырастет в годовом исчислении на 0,3% по сравнению с ростом на 0,6% в ноябре.

Днем выйдут данные по ВВП Великобритании за IV квартал 2017 года. Рынок ожидает роста ВВП за IV квартал в годовом исчислении на 1,5%, то есть ниже темпов роста в III квартале (1,7%). Если данные разочаруют рынок, то бурный рост фунта может прекратиться.

Вечером 26 января выходят годовые данные по ВВП США за IV квартал 2017 года. Рынок ожидает, что за указанный период американский ВВП вырос на 3% в годовом исчислении, что ниже темпов роста в III квартале (3,2% в годовом исчислении). Если темпы роста американского ВВП окажутся медленнее ожидаемых, это может «уронить» доллар и обеспечить стимул для роста евро и других мировых валют.

Одновременно выйдет статистика по инфляции потребительских цен в Канаде за декабрь. Рынок ждет, что за декабрь в годовом исчислении инфляция выросла на 2,1%, как и в ноябре. Напомним, что недавно Банк Канады ужесточил денежно-кредитную политику, повысив процентную ставку до 1,25%. Полагаем, что коррекция в канадском долларе после бурного роста в декабре может продолжиться.

В пятницу, напомним, закроется Международный экономический форум в Давосе, и все пойдут отдыхать на выходные. Но нас, как и весь мир, ожидает самый главный сюрприз недели: давосский форум осчастливит своим посещением сам президент США Дональд Трамп. Возможно, он расскажет о том, как доволен первым годом своего президентства, о чем заранее написал в твиттере. Но пока выступление президента США держится в секрете (если только он сам об этом не проговорится в известной социально сети или еще где-то).

Неделя точно будет нескучной (мы уверены, что президент США об этом точно позаботится), но желаем вам, чтобы она была успешной и прибыльной.